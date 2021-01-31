Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Алмазная корона 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алмазная корона
Киноафиша Сериалы Алмазная корона Сезоны Сезон 1

Діамантова корона 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алмазная корона»

В 1 сезоне сериала «Алмазная корона» молодая художница Мария оканчивает университет и остается без крыши над головой. Ее разыскивает давняя подруга Жанна и предлагает вместе с ней делать ювелирные украшения на заказ. Но только Маша вливается в прибыльный бизнес, как супруг Жанны сбегает из города со всеми деньгами. Чтобы помочь подруге и рассчитаться с долгами, Маша принимает рискованное предложение. Она соглашается за большие деньги присматривать за квартирой, в которой происходят странные вещи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Алмазная корона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 января 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 января 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2021
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше