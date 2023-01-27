Меню
Новости о сериале «Химера»
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.    
27 января 2023 16:42
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера»  можно прямо сейчас.
11 ноября 2022 13:14
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Впадаем в серьезную зависимость от новых проектов.
19 октября 2022 15:00
О чем сериал «Химера» с Александром Кузнецовым?
О чем сериал «Химера» с Александром Кузнецовым? Проект представляет собой криминальную сагу в духе «Во все тяжкие».
20 сентября 2022 14:33
Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры
Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры Криминальная драма станет первым проектом IVI после ребрендинга.
9 сентября 2022 13:29
Вне закона: «Химера» и еще 9 отличных российских криминальных сериалов
Вне закона: «Химера» и еще 9 отличных российских криминальных сериалов Перестрелки, убийства, наркобизнес и коррупция. Рассказываем об интересных картинах, приоткрывающих дверь в преступный мир. 
2 октября 2010 12:57
