Не сработало
Новости
Новости о сериале «Не сработало»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Не сработало»
Вся информация о сериале
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Громкие провалы, мошеннические схемы и даже убийства, которые произошли в реальности и были изображены в кино.
Написать
3 ноября 2023 20:03
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес
От байопика о создании Uber до комедии о превращении небольшой сэндвичной в элитный ресторан.
Написать
7 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие.
Написать
24 марта 2023 15:00
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом
Забудьте про еду и сон — вы не сможете остановиться, пока не увидите финал.
Написать
28 сентября 2022 17:00
Чем интересен сериал «Не сработало» и стоит ли его смотреть?
Биографический проект с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй рассказывает об одном из самых успешных стартапов. О новом сериале «Не сработало» в вопросах и ответах.
Написать
14 марта 2022 12:30
Вышел новый трейлер драмы «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй
В сериале расскажут о крахе офисной империи WeWork.
Написать
25 февраля 2022 10:39
Джаред Лето и Энн Хэтэуэй упиваются успехом в трейлере сериала «МыПрогорели»
Шоу посвящено компании WeWork, которая менее чем за 10 лет превратилась из небольшого коворкинга в международный бренд стоимостью 47 млрд долларов.
Написать
20 января 2022 11:17
AppleTV+ показал первый кадр с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй из сериала «МыПрогорели»
Актеры сыграют семейную пару, чей очень перспективный бизнес развалился.
Написать
17 декабря 2021 10:31
