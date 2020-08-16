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Партизан 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Партизан
Киноафиша Сериалы Партизан Сезоны Сезон 1

Partisan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Партизан»

В 1 сезоне сериала «Партизан» спецагент под прикрытием отправляется в загадочную закрытую общину в отдаленном шведском городке. С собой он берет двух девочек, которые как-то связаны с этим местом. Пока Джонни не знает, что именно ждет его в городе. Ясно лишь одно: там творится нечто очень странное. Местные жители сами выращивают свой хлеб и поклоняются плодородной почве, а их сообщество выглядит нереалистично счастливым и напоминает секту. Джонни устраивается водителем грузовика на местную ферму.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Партизан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Джонни Би Гуд Johnny Be Good
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2020
Тиннитус Tinnitus
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2020
Желтый дуб Jaune du Doubs
Сезон 1 Серия 3
23 августа 2020
Пропавшие люди Missing People
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2020
Выбравшийся из земли Av Jord Är Du Kommen
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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