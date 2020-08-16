В 1 сезоне 2 серии сериала «Партизан» Николь и Мария знакомятся с другими гимнастками из общины. Старшая сестра не хочет привыкать к унылому городку и бунтует. Тем временем Джонни понимает, что выполнить его задание будет сложнее, чем он надеялся.
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