В 1 сезоне 3 серии сериала «Партизан» старшая из девочек начинает сближаться с Виктором. Эти отношения приносят всем окружающим массу неприятностей. Джонни ищет разгадку, но его открытия с каждым днем все больше настораживают мужчину.
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