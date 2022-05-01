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Партизан 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Партизан
Киноафиша Сериалы Партизан Сезоны Сезон 2

Partisan 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Партизан»

Во 2 сезоне сериала «Партизан» история обитателя эко-коммуны по имени Джонни продолжается. Главный герой узнает все больше шокирующих тайн поселения. Напомним, в идиллических окрестностях Йорднара находится закрытый поселок, в котором располагается весьма успешная органическая ферма. Мужчина принимает предложение о работе и вскоре узнает об их неортодоксальных правилах. В финале предыдущего сезона Джонни собрался помочь Кенту с доставкой. В обществе начинают возникать подозрения о том, какие истинные цели преследует Джонни. Тем временем Николь открывает новую ужасающую сторону Йорднара.

Рейтинг сериала

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Список серий 2-го сезона сериала «Партизан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лети со мной Come Fly With Me
Сезон 2 Серия 1
1 мая 2022
Вы можете поцеловать невесту You May Kiss the Bride
Сезон 2 Серия 2
1 мая 2022
Золотая вода Gold Water
Сезон 2 Серия 3
1 мая 2022
Польский цветок Polish Flower
Сезон 2 Серия 4
1 мая 2022
Вечный цикл The Eternal Cycle
Сезон 2 Серия 5
1 мая 2022
График выхода всех сериалов
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