В фантастическом сериале «Крестики-нолики» зрители оказываются в одной из параллельных вселенных, где история пошла по другому пути. Более 700 лет назад государство Априка пошло войной на Европу и захватило все страны вплоть до островной Британии. Теперь темнокожие люди правят миром. Именно они – крупнейшие политические деятели, авторы законов, ученые и писатели. Белую расу веками угнетают, но однажды в Альбионе начинается сопротивление. В это время темнокожая девушка Сэфи и белый парень Каллум влюбляются друг в друга.