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Постер к сериалу Крестики-нолики
Постер к сериалу Крестики-нолики
Постер к сериалу Крестики-нолики
Постер к сериалу Крестики-нолики
Постер к сериалу Крестики-нолики
Постер к сериалу Крестики-нолики
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Крестики-нолики
Крестики-нолики (2020 - …) Noughts + Crosses 16+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

В фантастическом сериале «Крестики-нолики» зрители оказываются в одной из параллельных вселенных, где история пошла по другому пути. Более 700 лет назад государство Априка пошло войной на Европу и захватило все страны вплоть до островной Британии. Теперь темнокожие люди правят миром. Именно они – крупнейшие политические деятели, авторы законов, ученые и писатели. Белую расу веками угнетают, но однажды в Альбионе начинается сопротивление. В это время темнокожая девушка Сэфи и белый парень Каллум влюбляются друг в друга.

Крестики-нолики - трейлер первого сезона
Крестики-нолики
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пэтерсон Джозеф
Пэтерсон Джозеф
Рэки Айола
Шон Дингуолл
Шон Дингуолл
Helen Baxendale
Джек Роуэн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крестики-нолики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Крестики-нолики - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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