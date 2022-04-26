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Крестики-нолики 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Крестики-нолики
Киноафиша Сериалы Крестики-нолики Сезоны Сезон 2

Noughts + Crosses 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Крестики-нолики»

Во 2 сезоне сериала «Крестики-нолики» атмосфера в Альбионе накаляется с каждым днем. В подполье действует Армия Освобождения, которая устраивает митинги и теракты против захватчиков из Априки. В ряды революционеров вступает и молодой Каллум Макгрегор, который готов сражаться не только за свободу своей семьи, но и за любовь к темнокожей красавице Сэфи. Его поведение довольно рискованно, ведь опасности подвергаются жизни дорогих ему людей. Самой Сэфи тоже придется сделать выбор между своим народом и справедливостью.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Крестики-нолики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
26 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
26 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
26 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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