В 1 сезоне 2 серии сериала «Хит-Манки» обезьяна и Брайс прибывают в туманный Токио, чтобы отомстить. Но не помешают ли различия в их стиле выполнению важной миссии еще до ее начала? Главные герои стремятся разобраться во всем произошедшем.
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