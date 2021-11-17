В 1 сезоне 7 серии сериала «Хит-Манки» после битвы со своим самым сильным противником двое главных героев, наконец, расходятся по своим собственным путям. По ходу развития сюжета Обезьяна и Брайс стремятся найти свои собственные цели в жизни.
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