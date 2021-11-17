В 1 сезоне 4 серии сериала «Хит-Манки» герои врываются в тюрьму, чтобы начать охоту на таинственного злодея, известного как Бухгалтер. По ходу развития событий Обезьяна сражается с самым опасным обитателем тюрьмы в надежде одержать над ним вверх.
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