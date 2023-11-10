Франшиза «Джон Уик» расширится за счет нового игрового сериала и аниме-проекта

Несмотря на то, что реализация «Джона Уика 5» отложена до времен, когда у режиссера Чада Стахелски и Киану Ривза появится новая подходящая история, поклонники экшен-франшизы об элитных киллерах не останутся без нового контента. Мифология этого мира продолжит развиваться благодаря разнообразным смежным проектам. Недавно Стахелски принял участие в записи нового выпуска подкаста Discourse, в котором рассказал о будущем «Вселенной Джона Уика».

В сентябре состоялась премьера мини-сериала «Континенталь», который является приквелом основной линейки фильмов о Джоне Уике, однако Стахелски не принимал активного участия в создании этого шоу. Режиссер сообщил, что вместо этого он сосредоточился на другом сериале в рамках франшизы, который будет посвящен организации «Высокий стол». Стахелски также сказал, что в предстоящем сериале будут задействованы некоторые из персонажей, дебютировавших в «Джоне Уике 4».

«Да, мне нравится Донни Йен, мне нравится Рина Саваяма, мне нравится Трекер (Шамир Андерсон). Формат сериала даст нам возможность расширить тот забавный мир, который мы создали. Не обязательно ведь сводить все к Джону Уику, то есть к какому-то одному персонажу», — поведал Стахелски.

Вместе с тем режиссер сообщил, что в разработке находится аниме-сериал по «Джону Уику». Стахелски признался, что является большим поклонником японской анимации, так что он очень рад поработать над таким проектом.

Напомним, что к выходу готовится спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас под названием «Балерина». Релиз фильма намечен на 6 июня 2024 года.