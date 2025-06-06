Меню
Новости о сериале «Континенталь»

Новости о сериале «Континенталь» Вся информация о сериале
Мифология «Джона Уика»: как устроена вселенная киллеров с кодексом чести
Мифология «Джона Уика»: как устроена вселенная киллеров с кодексом чести В кино вышла «Балерина» — спин-офф «Джона Уика». Вспоминаем, как устроена вселенная хитовой франшизы, разбирая ее в иерархической последовательности.
6 июня 2025 14:04
Франшиза «Джон Уик» расширится за счет нового игрового сериала и аниме-проекта
Франшиза «Джон Уик» расширится за счет нового игрового сериала и аниме-проекта Об этом сообщил глава творческой команды франшизы Чад Стахелски.
10 ноября 2023 14:53
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом На этой неделе стриминги предлагают переехать на Марс, увезти золотые жигули в Казахстан, взять боем легендарный отель с киллерами, а также спасти родителей и мир.
22 сентября 2023 15:00
На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь»
На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь» Критики прохладно приняли приквел о молодом Уинстоне.
21 сентября 2023 09:04
История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика»
История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика» Уже в эту пятницу на платформе Peacock выйдет первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика». 
18 сентября 2023 11:29
Молодой Уинстон планирует свергнуть Мэла Гибсона в новом трейлере сериала «Континенталь»
Молодой Уинстон планирует свергнуть Мэла Гибсона в новом трейлере сериала «Континенталь» Эстетик «Джона Уика» и фирменный экшен.
1 сентября 2023 13:37
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать Проститься с жарким сезоном отпусков и вернуться к работе в сентябре нам помогут хулиганский спин-офф «Пацанов», долгожданный сериал по вселенной «Джона Уика» и продолжения любимых проектов: от нового «Утреннего шоу» до финала «Сексуального просвещения».
29 августа 2023 11:53
Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь»
Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь» Стильное шоу о секретах отеля для наемников и убийц выйдет в сентябре.
10 августа 2023 11:05
Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь» Актер сыграл эгоистичного наставника Уинстона и управляющего легендарного отеля для убийц.
19 июля 2023 16:40
Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь» На изображениях запечатлены Мэл Гибсон, а также молодые версии Уинстона и Харона.
14 июня 2023 12:41
Босс студии Lionsgate сообщил о запуске в разработку «Джона Уика 5»
Босс студии Lionsgate сообщил о запуске в разработку «Джона Уика 5» В ближайшие годы франшиза будет постоянно расширяться.
26 мая 2023 14:29
Происхождение отеля для киллеров из «Джона Уика»: вышел трейлер мини-сериала «Континенталь»
Происхождение отеля для киллеров из «Джона Уика»: вышел трейлер мини-сериала «Континенталь» Спин-офф экшн-франшизы от создателей «Книги Илая» и «Властелина колец: Кольца власти» выйдет на экраны в сентябре.
13 апреля 2023 12:39
Продюсер «Джона Уика 4» прокомментировала будущее франшизы
Продюсер «Джона Уика 4» прокомментировала будущее франшизы Осторожно, спойлеры!
30 марта 2023 15:14
В разработку запущен новый фильм из вселенной «Джона Уика»
В разработку запущен новый фильм из вселенной «Джона Уика» Проект будет официально анонсирован в ближайшие месяцы.
28 марта 2023 10:03
Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» выйдет в 2023 году
Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» выйдет в 2023 году Премьера состоится на стриминговом сервисе Peacock.
16 августа 2022 17:20
Актерский состав сериала «Континенталь» из вселенной «Джона Уика» пополнился пятью артистами
Актерский состав сериала «Континенталь» из вселенной «Джона Уика» пополнился пятью артистами Основной исполнительский ансамбль шоу укомплектован.
9 февраля 2022 14:58
Еще ряд актеров пополнили каст многосерийного приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Еще ряд актеров пополнили каст многосерийного приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь» Они составят компанию ранее объявленным Колину Вуделлу и Мэлу Гибсону.
11 ноября 2021 11:36
Колин Вуделл утвержден на роль молодого Уинстона Скотта в многосерийном приквеле «Джона Уика»
Колин Вуделл утвержден на роль молодого Уинстона Скотта в многосерийном приквеле «Джона Уика» Также сформирован основной каст. 
20 октября 2021 11:06
Мэл Гибсон получил роль в сериале-приквеле «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Мэл Гибсон получил роль в сериале-приквеле «Джона Уика» об отеле «Континенталь» Первые официальные новости о кастинге шоу. 
19 октября 2021 10:23
