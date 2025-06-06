Меню
Вся информация о сериале
Мифология «Джона Уика»: как устроена вселенная киллеров с кодексом чести
В кино вышла «Балерина» — спин-офф «Джона Уика». Вспоминаем, как устроена вселенная хитовой франшизы, разбирая ее в иерархической последовательности.
Написать
6 июня 2025 14:04
Франшиза «Джон Уик» расширится за счет нового игрового сериала и аниме-проекта
Об этом сообщил глава творческой команды франшизы Чад Стахелски.
Написать
10 ноября 2023 14:53
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом
На этой неделе стриминги предлагают переехать на Марс, увезти золотые жигули в Казахстан, взять боем легендарный отель с киллерами, а также спасти родителей и мир.
Написать
22 сентября 2023 15:00
На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь»
Критики прохладно приняли приквел о молодом Уинстоне.
Написать
21 сентября 2023 09:04
История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика»
Уже в эту пятницу на платформе Peacock выйдет первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика».
Написать
18 сентября 2023 11:29
Молодой Уинстон планирует свергнуть Мэла Гибсона в новом трейлере сериала «Континенталь»
Эстетик «Джона Уика» и фирменный экшен.
Написать
1 сентября 2023 13:37
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Проститься с жарким сезоном отпусков и вернуться к работе в сентябре нам помогут хулиганский спин-офф «Пацанов», долгожданный сериал по вселенной «Джона Уика» и продолжения любимых проектов: от нового «Утреннего шоу» до финала «Сексуального просвещения».
Написать
29 августа 2023 11:53
Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь»
Стильное шоу о секретах отеля для наемников и убийц выйдет в сентябре.
Написать
10 августа 2023 11:05
Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Актер сыграл эгоистичного наставника Уинстона и управляющего легендарного отеля для убийц.
Написать
19 июля 2023 16:40
Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
На изображениях запечатлены Мэл Гибсон, а также молодые версии Уинстона и Харона.
Написать
14 июня 2023 12:41
Босс студии Lionsgate сообщил о запуске в разработку «Джона Уика 5»
В ближайшие годы франшиза будет постоянно расширяться.
Написать
26 мая 2023 14:29
Происхождение отеля для киллеров из «Джона Уика»: вышел трейлер мини-сериала «Континенталь»
Спин-офф экшн-франшизы от создателей «Книги Илая» и «Властелина колец: Кольца власти» выйдет на экраны в сентябре.
Написать
13 апреля 2023 12:39
Продюсер «Джона Уика 4» прокомментировала будущее франшизы
Осторожно, спойлеры!
Написать
30 марта 2023 15:14
В разработку запущен новый фильм из вселенной «Джона Уика»
Проект будет официально анонсирован в ближайшие месяцы.
Написать
28 марта 2023 10:03
Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» выйдет в 2023 году
Премьера состоится на стриминговом сервисе Peacock.
Написать
16 августа 2022 17:20
Актерский состав сериала «Континенталь» из вселенной «Джона Уика» пополнился пятью артистами
Основной исполнительский ансамбль шоу укомплектован.
Написать
9 февраля 2022 14:58
Еще ряд актеров пополнили каст многосерийного приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Они составят компанию ранее объявленным Колину Вуделлу и Мэлу Гибсону.
Написать
11 ноября 2021 11:36
Колин Вуделл утвержден на роль молодого Уинстона Скотта в многосерийном приквеле «Джона Уика»
Также сформирован основной каст.
Написать
20 октября 2021 11:06
Мэл Гибсон получил роль в сериале-приквеле «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Первые официальные новости о кастинге шоу.
Написать
19 октября 2021 10:23
