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Смертельный номер 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смертельный номер
Киноафиша Сериалы Смертельный номер Сезоны Сезон 1

Смертельный номер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смертельный номер»

В 1 сезоне сериала «Смертельный номер» Андрей Белов руководит цирком и выступает под сценическим псевдонимом Великий Армандо. Его супруга Эльза является известной эквилибристкой и работает в этом же цирке. Пять лет назад в их семье случилась трагедия – погибла любимая дочь Маша. 21 июня 41-го года Эльза видит в зрительном зале маленького латвийского городка девочку, точь-в-точь похожую на Марию. Шокированная женщина не может удержать равновесие и падает на цирковую арену. После объявления о начале военных действий цирковые артисты сталкиваются с множеством проблем. Из-за сломанного позвоночника Эльзы они не могут уехать.

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Список серий 1-го сезона сериала «Смертельный номер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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