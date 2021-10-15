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Мелочи жизни 2016 - 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Мелочи жизни
Киноафиша Сериалы Мелочи жизни Сезоны Сезон 4

Little Things 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Мелочи жизни»

В 4 сезоне сериала «Мелочи жизни» завершается долгая история отношений Кавьи и Друва. Пара снова съезжается вместе после долгой разлуки. Однако влюбленные чувствуют, что стоять на одном месте они больше не могут. В последнем сезоне они должны решить, стоит ли им перейти на новый этап отношений или расстаться раз и навсегда. Пара больше не ссорится, но именно это особенно пугает Кавью. Девушка считает, что они с Друвом потеряли былую страсть. Но, может быть, она просто сменилась чем-то более важным и прочным?

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Мелочи жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Круги Circles
Сезон 4 Серия 1
15 октября 2021
Семейный праздник Family Holiday
Сезон 4 Серия 2
15 октября 2021
Форт Кавья Fort Kavya
Сезон 4 Серия 3
15 октября 2021
Качество воздуха Air Quality Index
Сезон 4 Серия 4
15 октября 2021
Бизнес-класс Business Class
Сезон 4 Серия 5
15 октября 2021
Поддержка Got Your Back
Сезон 4 Серия 6
15 октября 2021
По какому поводу вечеринка? What's This Party For?
Сезон 4 Серия 7
15 октября 2021
Полный круг Full Circle
Сезон 4 Серия 8
15 октября 2021
График выхода всех сериалов
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