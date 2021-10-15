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Киноафиша Сериалы Мелочи жизни Сезоны Сезон 4 Серия 2

Мелочи жизни 2016 2 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Мелочи жизни»
Круги
Сезон 4 / Серия 1 15 октября 2021
Семейный праздник
Сезон 4 / Серия 2 15 октября 2021
Форт Кавья
Сезон 4 / Серия 3 15 октября 2021
Качество воздуха
Сезон 4 / Серия 4 15 октября 2021
Бизнес-класс
Сезон 4 / Серия 5 15 октября 2021
Поддержка
Сезон 4 / Серия 6 15 октября 2021
По какому поводу вечеринка?
Сезон 4 / Серия 7 15 октября 2021
Полный круг
Сезон 4 / Серия 8 15 октября 2021
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Мелочи жизни» главные герои отправляются в однодневный отпуск, в рамках которого Кавья уговаривает своего сопротивляющегося супруга воспользоваться автобусной остановкой. Естественно, не обходится без проблем.

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