Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мелочи жизни 2016, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мелочи жизни
Киноафиша Сериалы Мелочи жизни Сезоны Сезон 3

Little Things 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мелочи жизни»

В 3 сезоне сериала «Мелочи жизни» Друв наконец находит достойную работу. Он занимается научными разработками, однако ради новой должности ему приходится уехать из города. Несмотря на то, что их с Кавьей разделяет всего пара часов езды на машине, отношения пары сильно меняются. Парня окружают новые интересные знакомые, включая обаятельную коллегу Гиту. А Кавья, как ему кажется, стоит на месте. Но девушка не хочет разрушать то, что они имеют, из-за внешних обстоятельств. Она уверена, что любовь сильнее расстояния.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Мелочи жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
9 ноября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
9 ноября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
9 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
9 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
9 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
9 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
9 ноября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
9 ноября 2019
График выхода всех сериалов
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше