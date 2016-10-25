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Постер к сериалу Мелочи жизни
Постер к сериалу Мелочи жизни
Постер к сериалу Мелочи жизни
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Мелочи жизни
Мелочи жизни (2016 - …) Little Things 18+
Год выпуска 2016
Страна Индия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 14 часов 30 минут
О чем сериал

Индийский сериал «Мелочи жизни» – это ироничная драма о сложностях отношений в современном мире. Друв и Кавья – простые парень и девушка из города Мумбаи. Они съезжаются, чтобы лучше узнать друг друга до свадьбы и ощутить все прелести семейной жизни. Но выясняется, что брак – это не только страстные поцелуи и кофе в постель. Молодые люди постепенно учатся понимать и поддерживать друг друга, вместе преодолевать взлеты и падения. Сумеют ли они справиться с собственным эгоизмом, или им придется расстаться?

Мелочи жизни - трейлер четвертого сезона
Мелочи жизни
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Митхила Палкар
Дхрув Сегал
Абхишек Бхалерао
Риши Дешпандэ
Навни Парихар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мелочи жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 5 эпизодов
 
Мелочи жизни - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
Мелочи жизни - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 8 эпизодов
 
Мелочи жизни - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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