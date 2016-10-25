Индийский сериал «Мелочи жизни» – это ироничная драма о сложностях отношений в современном мире. Друв и Кавья – простые парень и девушка из города Мумбаи. Они съезжаются, чтобы лучше узнать друг друга до свадьбы и ощутить все прелести семейной жизни. Но выясняется, что брак – это не только страстные поцелуи и кофе в постель. Молодые люди постепенно учатся понимать и поддерживать друг друга, вместе преодолевать взлеты и падения. Сумеют ли они справиться с собственным эгоизмом, или им придется расстаться?