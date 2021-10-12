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Чаки 2021 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Чаки»
Смерть в результате несчастного случая
Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2021
Дай мне что-нибудь вкусненькое
Сезон 1 / Серия 2 19 октября 2021
Я люблю, когда меня обнимают
Сезон 1 / Серия 3 26 октября 2021
Просто отступи
Сезон 1 / Серия 4 2 ноября 2021
Маленькая маленькая ложь
Сезон 1 / Серия 5 9 ноября 2021
Мыс Квир
Сезон 1 / Серия 6 16 ноября 2021
Вдвое больше потерь, вдвое больше скорби
Сезон 1 / Серия 7 23 ноября 2021
Дело, которое нужно расчленить
Сезон 1 / Серия 8 30 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Чаки» главный герой постепенно сближается с Девоном. По всей видимости, у ребят возник какой-то план. Джейк объединяется с маловероятным союзником, чтобы раз и навсегда дать отпор смертоносной кукле...

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