В 1 сезоне 4 серии сериала «Колесо времени» Морейн пытается побороть неуверенность, в то время как Лан сражается со своим новым избранником. Ранд думает о Мэте. Эгвейн и Перрин пытаются идти по новому пути. Мощная новая сила появилась в мире.
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail