Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мне плевать, кто вы
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Мне плевать, кто вы
Мне плевать, кто вы (2021 - …) Мне плевать, кто вы 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 6 часов 15 минут
О чем сериал

В центре событий российского комедийно-драматического сериала «Мне плевать, кто вы» – героиня по имени Ирина Владимировна. Она обожает своего сына Евгения, но чрезмерная забота о нем не способствует улучшению их отношений. В итоге мать и сын отправляются к семейному психологу. Во время одного из сеансов специалист предлагает Ирине Владимировне начать процесс сепарации с Женей. У нее есть еще одно жилье, где пока живут квартиросъемщики. Психолог уверена, что всем будет полезно, если Женя переедет туда.

Мне плевать, кто вы - анонс первого сезона
Мне плевать, кто вы
анонс первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Мария Баева
Мария Баева
Денис Власенко
Денис Власенко
Егор Морозов
Егор Морозов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мне плевать, кто вы - Сезон 1 Сезон 1
2022, 15 эпизодов
 
Новости о сериале
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
«Мне уже пора негодяев играть»: интервью с актером Денисом Власенко
«Мне уже пора негодяев играть»: интервью с актером Денисом Власенко
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши