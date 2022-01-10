В центре событий российского комедийно-драматического сериала «Мне плевать, кто вы» – героиня по имени Ирина Владимировна. Она обожает своего сына Евгения, но чрезмерная забота о нем не способствует улучшению их отношений. В итоге мать и сын отправляются к семейному психологу. Во время одного из сеансов специалист предлагает Ирине Владимировне начать процесс сепарации с Женей. У нее есть еще одно жилье, где пока живут квартиросъемщики. Психолог уверена, что всем будет полезно, если Женя переедет туда.