В 1 сезоне 6 серии сериала «Созвучие» тяжелое эмоциональное состояние Дони может испортить его первое появление на телевидении. Рита приняла решение пройти обряд крещения. Нандо получает признание и поощрение со стороны наркокартеля.
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail