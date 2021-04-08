В 1 сезоне 2 серии сериала «Путь домохозяина» Маса понимает, что у домохозяев и домохозяек немало общих качеств с якудза. Тацу в это время отправляется на занятия по йоге. Он полностью расслабляется и наслаждается постижением духовных практик.
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