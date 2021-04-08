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Киноафиша Сериалы Путь домохозяина Сезоны Сезон 1 Серия 5

Путь домохозяина 2021 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Путь домохозяина»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 8 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 8 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 8 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 7 октября 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 7 октября 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 7 октября 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 7 октября 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 7 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Путь домохозяина» Тацу устроился на подработку в ресторан. Через некоторое время он сталкивается там с супругой погибшего главы якудза, которая теперь работает в магазине. Это происходит в день рождения Тацу.

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