Японский комедийный аниме-сериал «Путь домохозяина» – это история о грозном якудза по имени Тацу. Когда-то все знали его как непобедимого криминального авторитета по кличке Бессмертный Дракон. Когда это имя звучало в преступных кругах, его недруги начинали содрогаться от страха. Но теперь мужчина завел жену, остепенился и, оставив нечестную жизнь в прошлом, окунулся в создание домашнего уюта. Он занимается кулинарией, покупает продукты и воюет с котом. Но былые привычки не так-то легко оставить позади...