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Постер к сериалу Путь домохозяина
Постер к сериалу Путь домохозяина
Постер к сериалу Путь домохозяина
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Киноафиша Сериалы Путь домохозяина
Путь домохозяина (2021 - …) The Way of the Househusband 16+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 18 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Японский комедийный аниме-сериал «Путь домохозяина» – это история о грозном якудза по имени Тацу. Когда-то все знали его как непобедимого криминального авторитета по кличке Бессмертный Дракон. Когда это имя звучало в преступных кругах, его недруги начинали содрогаться от страха. Но теперь мужчина завел жену, остепенился и, оставив нечестную жизнь в прошлом, окунулся в создание домашнего уюта. Он занимается кулинарией, покупает продукты и воюет с котом. Но былые привычки не так-то легко оставить позади...

Путь домохозяина - второй трейлер
Путь домохозяина
второй трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Kimiko Saito
Кэндзиро Цуда
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя
Мао Итимити
Кадзуюки Окицу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Путь домохозяина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Путь домохозяина
Кадры из сериала
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