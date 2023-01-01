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Путь домохозяина 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Путь домохозяина
Киноафиша Сериалы Путь домохозяина Сезоны Сезон 2

The Way of the Househusband 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Путь домохозяина»

Во 2 сезоне сериала «Путь домохозяина» продолжается история о Тацу, легенде преступного мира, за плечами которого огромное количество поверженных соперников. Однако, надеясь избавиться от своего прошлого, Тацу женится и полностью посвящает себя дому. Он усердно занимается готовкой, уборкой, стиркой и покупает продукты на каждый день. Однако есть человек, который недоволен новой семейной жизнью Тацу — якудза Маса. Пока Тацу всеми силами старается следовать своему новому пути, враги не дремлют. В новом сезоне станет известно, удастся ли Тацу и дальше жить мирной жизнью.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Путь домохозяина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
1 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 января 2023
График выхода всех сериалов
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