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Награды и номинации «Миротворец»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучшая комедийная роль
Номинант
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