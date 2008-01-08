Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Холм одного дерева 2003 - 2012 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Холм одного дерева
Сезоны
Сезон 5
One Tree Hill
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
8 января 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
18
Продолжительность сезона
12 часов 54 минуты
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Холм одного дерева»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
4 года, 6 месяцев и 2 дня спустя
4 Years, 6 Months, 2 Days
Сезон 5
Серия 1
8 января 2008
Настоящий профи
Racing Like a Pro
Сезон 5
Серия 2
8 января 2008
Трудный путь домой
My Way Home is Through You
Сезон 5
Серия 3
15 января 2008
Со мной всё в порядке, я всего лишь истекаю кровью
It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
Сезон 5
Серия 4
22 января 2008
Я забыл вспомнить о том, что нужно забыть
I Forgot to Remember to Forget
Сезон 5
Серия 5
29 января 2008
Не мечтай – всё кончено!
Don't Dream It's Over
Сезон 5
Серия 6
5 февраля 2008
В клубе
In Da Club
Сезон 5
Серия 7
12 февраля 2008
Пожалуйста, прошу, молю – пусть всё будет по-моему
Please, Please, Please Let Me Get What I Want
Сезон 5
Серия 8
19 февраля 2008
Ты единственный, кто знает правду
For Tonight You're Only Here to Know
Сезон 5
Серия 9
26 февраля 2008
Бег на одном месте
Running to Stand Still
Сезон 5
Серия 10
4 марта 2008
Я на твоей стороне
You're Gonna Need Someone on Your Side
Сезон 5
Серия 11
11 марта 2008
Сотня
Hundred
Сезон 5
Серия 12
18 марта 2008
Отголоски тишины и терпеливое благородство
Echoes, Silence, Patience & Grace
Сезон 5
Серия 13
14 апреля 2008
Зачем тебе дом?
What Do You Go Home To?
Сезон 5
Серия 14
21 апреля 2008
Жизнь коротка
Life is Short
Сезон 5
Серия 15
28 апреля 2008
Слёзы теперь тебе не помогут
Cryin' Won't Help You Now
Сезон 5
Серия 16
5 мая 2008
Ненависть безопасней любви
Hate is Safer Than Love
Сезон 5
Серия 17
12 мая 2008
Что бывает после грусти
What Comes After the Blues
Сезон 5
Серия 18
19 мая 2008
График выхода всех сериалов
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667