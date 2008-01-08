Холм одного дерева 2003 - 2012 5 сезон

One Tree Hill 12+
Премьера сезона 8 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Холм одного дерева»

4 года, 6 месяцев и 2 дня спустя 4 Years, 6 Months, 2 Days
Сезон 5 Серия 1
8 января 2008
Настоящий профи Racing Like a Pro
Сезон 5 Серия 2
8 января 2008
Трудный путь домой My Way Home is Through You
Сезон 5 Серия 3
15 января 2008
Со мной всё в порядке, я всего лишь истекаю кровью It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
Сезон 5 Серия 4
22 января 2008
Я забыл вспомнить о том, что нужно забыть I Forgot to Remember to Forget
Сезон 5 Серия 5
29 января 2008
Не мечтай – всё кончено! Don't Dream It's Over
Сезон 5 Серия 6
5 февраля 2008
В клубе In Da Club
Сезон 5 Серия 7
12 февраля 2008
Пожалуйста, прошу, молю – пусть всё будет по-моему Please, Please, Please Let Me Get What I Want
Сезон 5 Серия 8
19 февраля 2008
Ты единственный, кто знает правду For Tonight You're Only Here to Know
Сезон 5 Серия 9
26 февраля 2008
Бег на одном месте Running to Stand Still
Сезон 5 Серия 10
4 марта 2008
Я на твоей стороне You're Gonna Need Someone on Your Side
Сезон 5 Серия 11
11 марта 2008
Сотня Hundred
Сезон 5 Серия 12
18 марта 2008
Отголоски тишины и терпеливое благородство Echoes, Silence, Patience & Grace
Сезон 5 Серия 13
14 апреля 2008
Зачем тебе дом? What Do You Go Home To?
Сезон 5 Серия 14
21 апреля 2008
Жизнь коротка Life is Short
Сезон 5 Серия 15
28 апреля 2008
Слёзы теперь тебе не помогут Cryin' Won't Help You Now
Сезон 5 Серия 16
5 мая 2008
Ненависть безопасней любви Hate is Safer Than Love
Сезон 5 Серия 17
12 мая 2008
Что бывает после грусти What Comes After the Blues
Сезон 5 Серия 18
19 мая 2008
