Холм одного дерева 2003 - 2012, 9 сезон

One Tree Hill 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 11 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Холм одного дерева»

Знай это, мы заметили Know This, We've Noticed
Сезон 9 Серия 1
11 января 2012
В комнате где ты спишь In the Room Where You Sleep
Сезон 9 Серия 2
18 января 2012
Нравится как ты лжешь Love the Way You Lie
Сезон 9 Серия 3
25 января 2012
Вы хотите поделить вину? Don't You Want to Share the Guilt?
Сезон 9 Серия 4
1 февраля 2012
Смертельная луна The Killing Moon
Сезон 9 Серия 5
8 февраля 2012
Катастрофа и лечение Catastrophe and the Cure
Сезон 9 Серия 6
15 февраля 2012
Последние известные окрестности Last Known Surroundings
Сезон 9 Серия 7
22 февраля 2012
Прилив крови к голове A Rush of Blood to the Head
Сезон 9 Серия 8
29 февраля 2012
Каждый вздох это бомба Every Breath is a Bomb
Сезон 9 Серия 9
7 марта 2012
Hardcore никогда не умрет, но ты да Hardcore Will Never Die, But You Will
Сезон 9 Серия 10
14 марта 2012
Дэнни Бой Danny Boy
Сезон 9 Серия 11
21 марта 2012
Кто-нибудь у кого есть сердце Anyone Who Had a Heart
Сезон 9 Серия 12
28 марта 2012
Холм одного дерева One Tree Hill
Сезон 9 Серия 13
4 апреля 2012
