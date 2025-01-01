Меню
Холм одного дерева
Холм одного дерева, список сезонов

One Tree Hill 12+
Год выпуска 2003
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал The CW

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Список сезонов сериала «Холм одного дерева»
Холм одного дерева - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 23 сентября 2003 - 11 мая 2004
 
Холм одного дерева - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 21 сентября 2004 - 24 мая 2005
 
Холм одного дерева - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 5 октября 2005 - 3 мая 2006
 
Холм одного дерева - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
21 эпизод 27 сентября 2006 - 13 июня 2007
 
Холм одного дерева - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов 8 января 2008 - 19 мая 2008
 
Холм одного дерева - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 1 сентября 2008 - 18 мая 2009
 
Холм одного дерева - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 14 сентября 2009 - 17 мая 2010
 
Холм одного дерева - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 14 сентября 2010 - 17 мая 2011
 
Холм одного дерева - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
13 эпизодов 11 января 2012 - 4 апреля 2012
 
