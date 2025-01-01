Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Холм одного дерева, список сезонов
One Tree Hill
12+
Год выпуска
2003
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
The CW
Рейтинг сериала
8.3
7.8
IMDb
Список сезонов сериала «Холм одного дерева»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
23 сентября 2003 - 11 мая 2004
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
21 сентября 2004 - 24 мая 2005
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
5 октября 2005 - 3 мая 2006
Сезон 4 / Season 4
21 эпизод
27 сентября 2006 - 13 июня 2007
Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов
8 января 2008 - 19 мая 2008
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
1 сентября 2008 - 18 мая 2009
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
14 сентября 2009 - 17 мая 2010
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
14 сентября 2010 - 17 мая 2011
Сезон 9 / Season 9
13 эпизодов
11 января 2012 - 4 апреля 2012
