Цитаты из сериала Холм одного дерева

Haley James Что ты помнишь?
Nathan Scott Твои волосы. Ты носила их так в первый день, когда ты меня репетировала.
Haley James Ты помнишь, как я носила волосы в первый день, когда репетировала тебя?
Nathan Scott Конечно.
Haley James Что еще ты помнишь?
Nathan Scott Я помню этот ужасный п # нчо, который ты носила.
Nathan Если повезёт... если ты самый удачливый человек на всей планете, тот, кого ты любишь, решит ответить тебе взаимностью.
Крис Келлер [Нейтан снова бьёт Криса] Ах! Перестань меня бить!
Нейтан Скотт Перестань целовать мою жену!
Крис Келлер Я прекращу, когда ты начнёшь!
Peyton Иди к черту, Брук.
[Натан стоит перед домом Хейли и кидает камни в окно, Хейли подходит сзади]
Хейли Джеймс Пытаешься разбудить моих родителей? Это их комната...
Натан Скотт [подбегает к Хейли] Подожди, Хейли, мне нужно извиниться, ладно?
Хейли Джеймс Тебе стоит купить их оптом, если ты так часто собираешься извиняться.
Натан Скотт Слушай, ты просто... Я не знаю, как это все правильно сделать...? Я... я не такой как ты
Хейли Джеймс Что это значит?
Натан Скотт Ладно, я много накосячил, ладно... и находясь рядом с тобой, я просто не хочу больше быть тем парнем.
Хейли Джеймс Ну, кем ты хочешь быть, Натан?
Натан Скотт Я хочу стать кем-то, кто достаточно хорош, чтобы быть с тобой.
Хейли Джеймс Тебе следовало подумать об этом прошлой ночью... Знаешь, я продолжаю... продолжаю открываться, а ты всё портишь, и, возможно, это к лучшему, потому что на данный момент нет ничего, что ты мог бы сказать или сделать, что меня удивило бы!
[Натан перебивает её поцелуем]
Хейли Джеймс Кроме этого... Ты не должна была так делать, Натан...
Натан Скотт Но я хотел...
Хейли Джеймс Да...
[прыгает на Натанa и начинает целовать его]
Nathan Scott Когда я упал на пол этой ночью, мне было так страшно, так ужасно. А потом я увидел тебя, и пообещал себе, что если смогу встать, то подойду к тебе... скажу, как сильно я нуждаюсь в тебе и как сильно я тебя хочу... и что ничего другого не имеет значения.
Karen Roe [указывает на Брук] О, Лукас, смотри, это её потеря. Есть множество девушек, которым повезёт быть с тобой.
Lucas 'Luke' Scott Я скажу этим девушкам, что моя мама так сказала.
Karen Roe Я серьёзно. Знаешь, однажды клиент сказал мне, что лучший способ забыть кого-то — это заняться с кем-то другим.
[перестаёт облизывать конверт, осознав, что только что сказала]
Karen Roe О, Боже! Я только что поняла, что это значит! Ух, о, Боже. Я думала, это более философски, знаешь, узнать их... а не заняться с ними...
Lucas 'Luke' Scott Мама!
Karen Roe Ух, забудь об этом.
Lucas Чувак, прошло уже, наверное, минут двадцать, ты думаешь, они вернутся?
[Нэйтан пожимает плечами, затем начинает смеяться]
Lucas Что?
Nathan Вещь, Вещь 1 и Вещь 3.
[они оба смеются]
Lucas Ну да, чувак, он был третьим.
Nathan Да.
Брук Я не могу дышать!
Хейли Джеймс Что?
Брук Здесь нет места для эго Криса!
Lucas Scott Ты никогда не задумывался, создаём ли мы моменты в нашей жизни, или моменты в нашей жизни создают нас?
Lucas 'Luke' Scott Ида Скотт Тейлор однажды написала: Не оглядывайся с тоской на прошлое, оно прошло; и не беспокойся о будущем, его ещё нет. Живи настоящим, и сделай его таким прекрасным, чтобы это было стоящим памяти.
Брук [указывает на Хейли] Так в чём дело с ней вообще?
Пейдж Она репетирует с Нейтаном... якобы.
Брук И тусит с Лукасом? И мы должны верить, что она просто подруга обоих? Да уж...
[Нейтан подходит к Хейли и кивает]
Брук О боже! Ты это только что видела?
Пейдж Что видела?
Брук Он ей только что кивнул!
Пейдж Какой кивок?
Брук Такой "Эй, давай пересечёмся после игры". Хочешь узнать, что я думаю? Я думаю, что Нейтан запал на репетиторшу, репетиторша запала на Лукаса, а я знаю, что мне нравится Лукас, и понятия не имею, на кого вообще запал ты, так что это превратилось в один большой любовный... параллелограмм плюс один... что бы это ни было!
[Хейли и Нэйтан ужинают]
Nathan Scott Так ты не мог заказать омара?
Haley James Слушай, макароны с сыром — это еда богов.
Nathan Scott Да, если боги — это пятилетние дети.
Нэйтан Скотт Мне было больно, Хейли. Но я всё равно гордился тобой. Каждый день.
Mouth Мы только что услышали, как директор Тёрнер перечислил достижения Эрики. Я мог бы попытаться сделать то же самое для Брук, но это было бы довольно короткая речь. Как вы знаете, Брук, вероятно, одна из самых популярных людей в школе. Чем-то, чем я определённо не являюсь. И всё же она моя подруга. Ей никогда не было важно, к какой компании я принадлежу, какие вещи я ношу или то, что мне приходится ездить на автобусе. Она смотрела на вещи иначе. И когда вы об этом подумаете, разве не этого мы хотим от нашего президента? Чтобы кто-то видел за поверхностными различиями и объединял нас? В этом году Брук испытала свои взлёты и падения. Точно так же, как и все мы. Но большинство из вас никогда этого не видело. Потому что даже когда жизнь становилась тяжёлой, Брук никогда не показывала это. Она была просто... Брук. Сильной, умной, уникальной. И я не знаю, как вы, но именно такие качества я ищу в лидере. Брук Дэвис моя подруга, но именно это не причина, по которой я голосую за неё. Я голосую за неё из-за её сердца и её духа. И потому что она — лучший человек для этой работы.
Dan Scott Где-то на каком-то этапе я начал ранить тех, кто мне дорог, и не могу понять, как это остановить.
Nathan Ну, перестань быть му#акой, папа. Это помогло бы.
Lucas 'Luke' Scott Мне стоит уйти.
Haley James Лукас, подожди.
Lucas 'Luke' Scott Нет, мне стоит уйти. Я думал, ты не готова. Я не хотел - просто - я думал, ты подождешь до свадьбы, Хейли.
Haley James Что?
Lucas 'Luke' Scott Я думал, ты подождешь.
Haley James Мы подождали.
Lucas 'Luke' Scott Что?
Haley James Мы, эм -
[показывает на свою левую руку]
Haley James - мы поженились прошлой ночью.
Lucas [к Пэйтон] Привет. Я видел Нэйтана в душе... да, не удивительно, что ты с ним рассталась.
Dan Scott Хорошо, просто подожди. Давай поговорим.
Nathan О чём?
Dan Scott Не знаю. Как твоя жена?
Nathan [Натан смотрит на свою маму, когда она выходит из дома и смотрит на них] Намного счастливее, чем твоя.
Пейтон Что ты еще здесь делаешь?
Хейли Джеймс [саркастично] Я подумываю о переводе... а ты чем оправдываешься?
Пейтон Брук... она там уже вечность.
Брук [под действием болеутоляющих] Пейтон!
[шатается к Пейтон]
Брук Это моя лучшая подруга на свете, разве она не красивая?
Пейтон Что за черт это такое?
Парень из колледжа Она нашла какие-то таблетки... на полу, просто дай ей поспать и будет всё в порядке, мне, наверное, нужно идти.
Брук Позвони мне!
[Брук спотыкается, и Хейли ловит её]
Брук Эй, как тебя зовут?
Хейли Джеймс ХЕЙЛИ...
Брук Да, мне не нравится это имя, давай будем звать тебя Брук...
[Хейли садит Брук на заднее сиденье]
Пейтон Спасибо... так куда ты теперь идешь?
Хейли Джеймс Я собиралась поймать последний автобус.
Пейтон Он только что уехал...
Брук Отлично! Брук, ты можешь поехать с нами!
[Пейтон смотрит на Хейли странно]
Хейли Джеймс Да, она назвала меня Брук...
Брук Может она поехать? Пожалуйста, Пейтон?
Пейтон Ладно, но не трогай музыку, а то у нас будут проблемы!
Брук [поет и трясет свои помпоны] Мы едем в путешествие, мы едем в путешествие...
Хейли Джеймс Натан, про прошлую ночь?
Натан Эй, послушай, дело не в сексе, ладно? Когда ты будешь готова, я тоже буду готов.
Хейли Джеймс Подойди ко мне.
[они целуются]
Lucas Scott [после того, как Брук увидела Рейчел голой в машине Люка] Брук, это не то, что ты думаешь. В любом случае, я не понимаю, почему ты так расстроена.
Brooke Ты шутишь, да?
Lucas Scott Ты сама хотела, чтобы у нас не было обязательств. Я просто делаю то, что ты хотела.
Brooke Что я хотела? Чтобы ты боролся за меня! Чтобы ты сказал, что никого другого не мог бы полюбить и что предпочёл бы быть одному, чем без меня. Я хотела, чтобы Люка Скотта с пляжа сообщил всему миру, что он - тот самый для меня!
Lucas Scott Откуда мне было знать?
Brooke Просто ты такой.
[смотрит на машину Люка]
Brooke И ещё кое-что...
[подходит к окну машины, где Рейчел всё ещё в заднем сиденье, и бьёт её]
Brooke Больше не трогай меня.
Брук [к Хейли] Иногда люди прикидываются недоступными, чтобы понять, что чувства другого человека настоящие.
Брук Хейли всё еще тебя любит. Тебе всего лишь нужно вернуть её.
Нейтан Скотт Правильно. Примерно как с тобой и Лукасом? Видишь! Вернуться в игру не так уж просто. Особенно с тем, кто выбил тебя в первый раз.
Brooke Здесь 82 письма, и все они адресованы тебе. Я написала их все этим летом. По одному в день, но я никогда не отправляла их, потому что боялась.
Lucas Scott Брук...
Brooke Я боялась снова разбить сердце, как в прошлый раз. Потому что ты так сильно меня ранил, и я боялась быть уязвимой. И я боялась тебя и того, как ты заставляешь меня чувствовать. И я знаю, что это не имеет значения сейчас после того, что я сделала, но я просто думала, что ты должен знать. Так я провела свое лето, Люк, желая тебя... Я просто слишком напугана, чтобы в этом признаться.
Lucas Scott Брук! Прости! То, что ты сделала с Крисом... это нормально.
Brooke Это не нормально. Это не может быть нормальным. Это слишком много, чтобы простить!
Lucas Scott Ну, это-то плохо, потому что я прощаю тебя.
Brooke Ты не можешь!
Lucas Scott Я только что сделал это. Так что тебе просто придется с этим смириться. Я твой парень, Брук Дэвис, и я знаю, что ранил тебя в прошлый раз, когда мы были вместе, но...
Brooke Я тебя люблю.
Lucas Scott Я тоже тебя люблю... красавица.
Nathan Scott Когда Хейли рассказала мне о турах, я разозлился на неё. Сказал, что если она уедет с Крисом, всё кончено. На самом деле я не имел этого в виду. Она всё равно уехала.
Karen Roe Нэйтан...
Nathan Scott Она не вернётся. Что мне делать?
Karen Roe Нэйтан, я знаю, каково это, когда любимый человек уходит. Поверь мне. Но я знаю Хейли, и она хорошая девушка. Она поступит правильно. Тебе просто нужно немного веры.
Chris Keller Что, ты пришёл дать мне по #опе, потому что я спал с Брук?
Nathan Scott Ты спал с Брук?
Chris Keller А зачем ещё ты тут?
Nathan Scott Я пришёл оплатить студийное время для Хейли. Ты спал с Брук?
Peyton Почки важнее парней.
Brooke Подруги важнее братьев.
Брук [входит к Нейтану и Пейтон, которые участвуют в битве подушками] Сначала Люкас, потом Джейк, теперь Нейтан. Похоже, «бл#дь» в моде.
Пейтон А почему бл#дь - это Брук?
Брук Потому что! Я уезжаю завтра на лето, может, навсегда, а моя лучшая подруга флиртует с почти женатыми парнями!
[включился индикатор низкого уровня топлива]
Peyton О, Боже... Брук, ты не подумала заправить машину?
[Брук смотрит на Хейли]
Brooke Ответь на вопрос, Брук!
Haley James [выходит из машины] Эй, Пейтон, открой багажник.
Brooke Пейтон, не слушай её! Это может быть ловушка!
[Пейтон всё равно открывает багажник]
Haley James [достает канистру с бензином] Здорово... она пуста! Я видела автозаправку примерно в миле отсюда, если я не вернусь через час, передай моей маме, что я её любила.
Brooke Ты не имеешь в виду Нэйтана?
Peyton Я пойду с тобой.
Peyton А как же я?
[Пейтон запирает двери]
Brooke Пейтон... вернись! Кто-то может прийти...
Haley James Ты же не забыла приоткрыть окно, а?
[Пейтон и Хейли смеются]
Brooke Давайте, ребята, мне страшно!
Haley James Привет.
Nathan Привет. Спасибо, что пришла.
Haley James Да, спасибо, что позвонил. Что случилось?
Nathan Твоя песня отличная, Хейли. Крис сыграл её для меня... эээ, это длинная история, но она действительно классная. Я просто хотел, чтобы ты это знала.
Haley James О... окей.
Nathan Моя мама ушла... навсегда. Кажется. О, и, похоже, мой папа теперь мэр, так что, да, сегодняшний день был просто ужасным.
Haley James О, Натан. Мне так жаль.
Nathan Ты знаешь, большую часть своей жизни я проходил бы через это один, но потом я встретил тебя. И я наконец-то нашёл кого-то, на кого мог полагаться. Так что, я позвонил тебе, потому что хотел узнать, всё ли это ещё там.
Haley James Натан, ты всегда можешь мне звонить. Всегда и навсегда. Я хочу тебя кое-что спросить, эээ, в noche маскарадной вечеринки, мы... ты меня поцеловал?
Nathan Конечно, я поцеловал.
Haley James О, нет, не поцеловал. Тот поцелуй был не в половину так хорош, как этот. Я люблю тебя за то, что ты обманываешь меня. Спасибо за звонок.
Nathan Хейли... останься со мной сегодня ночью.
Haley James О, я надеялась, что ты это скажешь.
Дэн Скотт Ты полон ерунды.
Тренер Уайти Дурэм Это приходит с возрастом, Дэнни, запор.
Эрика Марш Это твоя комната?
Брук Да.
Эрика Марш Хорошо.
Брук Ну, было неплохо, пока мои родители не продали все мои вещи, включая одну из букв в моем имени, так что теперь я официально «Бр##к Дэйвис»!
Брук Лукас! Не заставляй меня заходить туда к тебе! Если ты там останешься еще дольше, ты истратишь всю горячую воду, если уже этого не сделал!
[она сует руку в душ]
Брук О, Боже! Это холодная вода. Ты принимаешь холодный душ! Фу. Ну, в следующий раз, когда у тебя будет мокрый сон, передай Пейтон, что я говорю привет!
Nathan [после того, как испугал Криса Келлера, заставив его упасть с кресла] Считай, что я тебя ударил, без удара.
Дэн Скотт Что-то ещё тебя беспокоит?
Нейтон Скотт Только ты.
Haley James Береги его сердце. Оно более хрупкое, чем ты думаешь.
Brooke Ты сегодня спрашивала меня, люблю ли я Лукаса, и у меня есть ответ на твой вопрос. Но ты не заслуживаешь его услышать.
Peyton Брук.
Brooke Нет. Я хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Насчет нашей дружбы, всё кончено. И если мы больше никогда не поговорим, мне будет все равно. Я дала тебе второй шанс, Пейтон. А ты его профукала.
Дэн Скотт [после того, как Дэн узнаёт, что Деб злоупотребляет прописанными препаратами] Как долго ты принимаешь таблетки?
Деб Скотт С тех пор, как я уволилась.
Дэн Скотт Почему?
Деб Скотт Потому что я замужем за тобой.
[Хейли и Нэйтан на свидании, Тим и несколько друзей подходят]
Tim Smith Эй, Нэйтан, как дела, брат?
[смотрит на Хейли]
Nathan Scott Эй, ребята, вы знаете Хейли, она моя репетитор...
Tim Smith Для меня это похоже на свидание
Nathan Scott Нет, брат, совершенно нет
Tim Smith Ладно, увидимся позже
[уходит]
Nathan Scott Извини за это...
Haley James [перебивая Нэйтана] Тебе стыдно, что ты со мной на людях? И почему ты проявляешь ко мне доброту только когда мы наедине?
Nathan Scott Просто...
Haley James ...Ты знаешь, ты почти убедила меня в том, что ты не сволочь, но, блин, ты снова меня обманула.
Chris Keller Работа Криса Келлера здесь закончена.
Дэн Скотт Нэйтан, как ты поживаешь?
Нэйтан Скотт Пьян. Горек. Типа как мама.
Lucas Scott Запомни сегодняшний вечер, ведь это начало вечности. Обещание. Как награда за то, что так долго терпел одиночество. Вера друг в друга и возможность любви. Решение игнорировать, просто подняться над болью прошлого. Завет, который одновременно объединяет две души и разрывает прежние узы. Празднование шанса, который мы взяли, и вызов, который стоит перед нами. Двое всегда будут сильнее, чем один, как команда, готовая противостоять буре цивилизованного мира. И любовь всегда будет той силой, что ведет нас в жизни. Ведь сегодня лишь формальность. Лишь объявление миру о чувствах, что долго хранились. Обещания, данные задолго до этого. В священных уголках наших сердец.
Jake Jaglieski [к Капсуле Времени] Итак, я единственный отец, и до недавнего времени я бросил школу, а сейчас иду на первое свидание с тех пор, как родилась моя дочь. Разве я не отличная партия, а?
Кит Скотт Карен. Готовы идти?
Кит Скотт Карен. Готовы идти?
Карен Ро Я не пойду. Я решила остаться открытой. Мне нужен бизнес.
Кит Скотт Ты об этом с Луком говорил?
Кит Скотт Ты об этом с Луком говорил?
Карен Ро Нет, он поймёт.
Кит Скотт Карен...
Кит Скотт Карен...
Хейли Джеймс Она не хочет идти. Она не хочет видеть своего старшего друга из школы, твоего брата Дэна, придурка, который бросил Лукаса, отца Нейтана, звезды команды и... если я ещё раз услышу эту историю, я себе вены порежу. Пойдем.
Кит Скотт Я думаю, что ты ошибаешься.
Кит Скотт Я думаю, что ты ошибаешься.
[Брук пьет одна. Рядом садится парень. Она дает ему фальшивую улыбку и отворачивается.]
Парень Куплю тебе выпивку?
Брук Ладно, парень, которому нужна подсказка. Вот тебе одна. Женщины подают сигналы. Это было отказом. Прежде чем ты дашь выход своей посредственной остроумности, позволь мне нарисовать нам картину и избавить нас обоих от лишних проблем. Вот тебе твой вечер. Ты вернёшься к своим друзьям, посмеешься над этим, напьёшься, пойдёшь домой и помиришься с собой. Но не думай обо мне, потому что даже твоя фантазия обо мне не заинтересована в тебе.
Nathan Scott Я слышал, что произошло в субботу ночью.
Lucas Scott И что?
Nathan Scott Если вся эта тема с Брук сделает тебя играть хуже, тебе стоит просто выйти из игры прямо сейчас.
Lucas Scott Спасибо за заботу, но не хочешь заняться своим делом?
Nathan Scott Игра — это моё дело, понятно? И я не хочу, чтобы ты всё испортил из-за какой-то тёлки.
Lucas Scott Ха. Ты не очень-то подходишь для этого разговора.
Nathan Scott Да, я подходящий. Смотри, моя игра стала лучше; твоя игра — отстой. Исправь это.
Lucas Scott Твоя свадьба — отстой. Исправь это.
Nathan Scott Вот что я скажу. Я дам тебе тот же гениальный совет, который ты мне дал, когда Крис поцеловал Хейли.
[Натан копирует голос Лукаса и характерное прищуривание]
Nathan Scott "Просто прости её, парень. Она тебя любит."
[Лукас бросает на Натанa пронзительный взгляд]
Nathan Scott Это особо не помогает, да?
Брук Блин!/ Шлюха!/ Проститутка!
Бевин Мирски Спасибо!
Ellie Hart Если ты найдёшь кого-то, кого любишь, и кто также твой друг, разве это не будет величайшим подарком?
Lucas 'Luke' Scott Я тот, кто тебе нужен, Брук Дейвис... ты увидишь.
Brooke Посмотрим, через десять лет я, наверное, выйду замуж за кого-то вроде Марвина Макадмена.
Anna Кто такой Марвин Макадмен?
Brooke Конечно, вы все, наверное, зовете его сенатором Макадменом или как-то так. А мы просто называем его Ртом.
Brooke Я не хотел тебя будить, спящая стерва.
Nathan Так месяц назад ты думал, что мы будем одни в твоей спальне?
Haley James О, но мы не одни в моей спальне, с нами предки.
Nathan Они могут нас наблюдать.
Haley James Натан, можешь на минуту стать серьезным?
Nathan О, я серьезен, подойди сюда.
[он притягивает её к себе и они начинают целоваться]
Nathan Знаешь, всё это — просто очередной шанс для тебя разбирать меня на части и показать, как ты лучше. Ну вот, папа, ты просто натянул мне уши. Поздравляю, это было здорово, честно.
[начинает аплодировать]
Dan Scott Не поднимай шум.
Nathan Знаешь что, я чуть не убил себя из-за тебя. Ты это понимаешь?
Dan Scott О чём ты говоришь?
Nathan Наркотики, пап. Я употреблял наркотики из-за тебя.
Dan Scott Нет, мой сын никогда не станет принимать наркотики.
Nathan Твой сын, это всё только о тебе, да? Знаешь, почему мама выгнала тебя? Потому что ты запугиватель и тебе начхать на всё, кроме собственного эго.
Dan Scott Ты можешь говорить тише?
Nathan Нет. Знаешь, что тебе стоит сделать? Отдай маме развод, сделай ей одолжение и просто дай ей развод. Она никогда не будет счастлива с тобой, папа, никто не будет.
Брук Вот моя философия по поводу свиданий. Важно иметь кого-то, кто может заставить тебя смеяться, кому ты можешь доверять, кого-то, кто, знаешь, возбуждает тебя... И действительно, очень важно, чтобы эти три человека не знали друг о друге.
[смеётся]
Lucas Насколько близким я был к тому, чтобы не существовать? Дэн хотел, чтобы ты сделала аборт, мама. Почему ты не послушала его?
Karen Roe Потому что я поняла... я хотела тебя в своём будущем.
Хейли Джеймс Страницы журнала снова липкие, маленький извращенец. Эй, Лукас! Ты это читал?
Лукас 'Люк' Скотт Не знаю, Хейли. Это тот номер, "Почему я общаюсь с этими людьми?", потому что ты на обложке, да?
Хейли Джеймс На самом деле это номер "Мой лучший друг — идиот", и вот ты.
Nathan Scott Поверь мне, так будет лучше. Любовь — это жесть.
Peyton Нейтан...
Nathan Scott Нет. Подумай об этом. Дэн и Карен. Ты и Лукас. Я и Хейли. Ты права, Пейтон. Люди всегда уходят.
Lucas 'Luke' Scott Я знаю, что тебе сейчас больнее, чем когда-либо, и я не хочу это усугублять, но мне нужно тебе кое-что сказать. Я солгал тебе о состоянии своего сердца. У меня ЖКМ. Ты мне нужен. Ты мне нужен как никогда.
Nathan Ты же понимаешь, что я не оказался бы в этой ситуации, если бы не ты. Если бы ты остался на своём месте у речного двора, я бы никогда не встретил Хейли. Ты разрушил мою жизнь, чувак. Тебе лучше начать отдыхать на бережку.
Nathan Давай просто покончим с этим.
Peyton Смешно, он всегда так говорил перед тем, как мы занимались сексом.
Пейтон Я слышала, ты был голым в его машине.
Брук Нет, я была частично голой. В какой-то момент на мне были варежки, потому что было холодно.
Lucas Мой отец не хотел меня, хорошо? Он не просто не хотел меня признать. Он не хотел, чтобы я родилась. Всегда думал, что когда начну свою семью, я буду старше и на ногах, и я буду...
Brooke Влюблён?
Lucas Да. Но и моя мама тоже.
Brooke Лука...
Lucas Нет, послушай - вся эта ситуация меня жутко пугает, хорошо? Но как бы ты ни решила, я буду рядом. И если ты не готова, то ты не готова, но если ты хочешь этого ребёнка - я тоже хочу, и я сделаю всё, чтобы быть хорошим отцом, я буду рядом. Всегда. Обещаю тебе. Я не подвожу.
Coach Whitey Durham Трудно терять кого-то. Я потратил много времени, ища причины и ответы. Но ты не найдёшь то, чего нет.
Lucas 'Luke' Scott Я выгляжу как идиот.
Haley James Слушай, я видел тебя в брекетах.
Lucas 'Luke' Scott Не называй меня чуваком. И я думал, мы обещали не говорить об этом на людях?
[повторяемая фраза]
Lucas Это ничего не стоит, если ты не можешь забить штрафной.
Karen Roe [указывает на Дэна] Посмотри на него... Со своим убогим костюмом, мерзкой улыбкой и прической, как у студента братства!
Lucas [за кадром] Как иногда бывает, момент остановился, завис и остался гораздо дольше, чем на миг. Звук замер, и движение остановилось гораздо, гораздо дольше, чем на миг. А потом мгновение исчезло.
Brooke Я соврала.
Lucas Что?
Brooke Я не беременна.
Lucas Что - Но я видел тест.
Brooke Я знаю. И когда доктор позвонил, он сказал, что я не беременна. Он сказал, что такое может случиться.
Lucas Ладно, нет-нет-нет-нет. Я-Я-Я стоял прямо там, когда он звонил.
Brooke И ты только что назвал меня шлюхой.
Lucas Так ты солгала мне, чтобы наказать меня? Как ты могла это сделать?
Brooke Как ты мог изменить мне с моим лучшим другом?
Lucas Брук, я никогда не хотел тебя обидеть.
Brooke Это не имеет значения, Лукас. Потому что в конце концов, всё равно больно одинаково.
Брук Не совсем та волшебная ночь, которую ты планировала?
Хейли Джеймс Нет, я бы так не сказала. Переполненный торговый центр, и Нэйтан меня игнорирует. Крис Келлер ворует мелочь из фонтана...
Lucas 'Luke' Scott Не понимаю, как тебе нравится всё портить!
Chris Keller Как? Занимаясь сексом с Хейли?
[Лукас выглядит шокированным]
Chris Keller Потому что мы этого не делали.
Brooke Ладно. Прочитай. Просто перейди к последней строке. Давай.
Lucas Что не так с последней строкой? "Ты моя навсегда." Звучит чертовски хорошо для меня.
Brooke Да. Звучит здорово. Звучало даже лучше, когда я прочитала это в первый раз прошлой весной в другом письме, которое ты написал. Пейтон!
Lucas Scott Кахлил Джибран как-то написал: "Ваш разум и ваша страсть - это весла и паруса вашей морской души. Если одно из них сломано, вы можете лишь бросаться и дрейфовать или оставаться в бездействии среди океана. Потому что разум, действующий в одиночку, - это сила, ограничивающая. А страсть, оставленная без присмотра, - это пламя, сжигающее само себя."
Mouth На что мы ждём? У нас есть только СЕЙЧАС.
Peyton На самом деле, сейчас полчаса безумия, так что оставь меня в покое!
Karen Roe Уже поздно, Брук.
Brooke [пьяная] Я знаю, прости. Бевин заставила меня пойти на эту вечеринку, потому что я "блуждаю".
Karen Roe Ты пила, Брук?
Brooke Нет, Карен, "блу-жа-ю."
Chris Keller Ну, это тебе не бесплатно обойдется. У нас есть студийное пространство, первоклассные условия, мое время - которое стоит немало - и мне нравится это украшение на запястье.
Nathan Не испытывай меня, Келлер.
Chris Keller Хорошо, вот что. Дай мне остатки этого сэндвича, и я в деле.
Peyton Ладно, я с тобой не спорю!
Подсознание Пейтон О, давай, Пейтон, это же мы, ладно? У нас такие внутренние разговоры каждый день! Буду ли я выглядеть глупо? Достаточно ли я хороша? Хотел ли Джейк просто заняться со мной сексом? Должен ли Лука быть со мной, а не с Брук?
Peyton Нет, ты не права. Лука и я просто друзья, а Джейк любил меня.
Подсознание Пейтон Что угодно, чемпион по прыжкам... нудить, нудить, впадать в депрессию, всегда жертва! Моя мама умерла, Джейк ушел, Элли солгала! Бууу-ху.
Peyton Ты реально стерва, ты это знаешь?
Подсознание Пейтон Я не отправляла Элли прочь. Люди всегда уходят или Пейтон всегда их отталкивает.
Keith Scott Как ты мог так со мной поступить?
Keith Scott Как ты мог так со мной поступить?
Dan Scott Каждый раз, когда я думал о том, как ты **у**ё#л мою жену и о том сердечном приступе, который ты мне устроил, мне становилось легче.
Keith Scott Я не могу в это поверить.
Keith Scott Я не могу в это поверить.
Dan Scott Может, ты сможешь узнать это в телефонной книге. Ищи под 'ж' для шлюхи. Но подожди, она не такая умная, так что посмотри под 'и'.
Нэйтан Скотт [передает фотографию Пейтон] Это мы в начале года. Ты никогда не была счастливее.
Пейтон [улыбается] Ты никогда не была такой возбужденной.
Lucas Мне нужно с тобой поговорить. Сядь.
Karen Roe Ладно. Я, пожалуй, постою.
Lucas Это будет больно для тебя, мама. И мне жаль.
Karen Roe Что случилось?
Lucas У Брук скоро будет ребёнок.
Karen Roe [она бьет его] О, боже, Лукас. Мне так жаль.
Lucas Наверное, я это заслужил. Дурак...
[он уходит]
Karen Roe [после того, как узнала, что Брук беременна, Карен шлепнула Лукаса] Люк! Я не это имела в виду.
Lucas Наверняка, ты это и имела.
Karen Roe Нет! Дело в том, что - ты понимаешь? Это *именно* то, чего я не хотела для тебя! Я что, последние годы с собой разговаривала? У тебя впереди так много дел в жизни! И у Брук тоже. О Боже, вы оба слишком молоды для этого.
Lucas Не плачь, мам.
Karen Roe Просто мне страшно за тебя. Не могу поверить, что это происходит.
Lucas 'Luke' Scott Нет, думаю, я откажусь.
Dan Scott Вот именно, чего я хочу от тебя — пасовать мяч Нейтану сегодня вечером.
Lucas 'Luke' Scott Запоминай, папа Нейтана хочет, чтобы я передал ему мяч.
Хейли Джеймс Лукас, Люк, мне страшно, Люк, это совсем не круто! Выходи сюда прямо сейчас, *Лукас Скотт*!
Лукас 'Люк' Скотт Бугимен!
[Хейли бьёт Лукаса в живот]
Лукас 'Люк' Скотт Чёрт возьми, Хейли, ты меня убьёшь! Знаешь, Гудини так и умер.
Хейли Джеймс Да, но ты этого заслуживаешь, тупица! Я тебе говорила, что не хотела идти этим коротким путём.
Лукас 'Люк' Скотт Почему ты шепчешь?
Хейли Джеймс Потому что...
Лукас 'Люк' Скотт Хейли, эти люди мертвы.
Хейли Джеймс Да, но если ты будешь орать, то чёртовы зомби нас услышат!
Лукас 'Люк' Скотт Хейли!
Хейли Джеймс Что?
Лукас 'Люк' Скотт Мне нужно тебе кое-что сказать!
Хейли Джеймс ОК, как её зовут и что ты сделал, о чём жалеешь?
Лукас 'Люк' Скотт Я еду в Чарлстон с Китом.
Хейли Джеймс О чём ты говоришь?
Nathan Так ты хочешь, чтобы я рассказал что-то о себе? Мне нечего сказать. Даже если бы было, ты бы ошибся, поверив мне. Доверие — это ложь. Никто никогда не знает ничего больше.
Lucas 'Luke' Scott [к Брук] Игра началась, Брук Дэвис.
Jules Ты не выключил свой мобильник в церкви?
Dan Scott Может, это Бог.
Nathan Scott Эй, куда ты идёшь?
Chris Keller Работа Криса Келлера здесь завершена.
Mouth Я реально на кураже, понимаешь.
Brooke Полегче с непристойными намеками!
Dan Scott Я должен извиниться... но не буду.
Dan Scott [Деб, после того, как он супер-клеем склеил телефон] Хочешь поиграть со мной? Игра началась, сука!
Ellie Hart Это статья, которую я написала.
Peyton Для чего, на фиг Лживая Сука Месячная?
Nathan [непроницаемо] Я счастлив, мама, папа меня любит.
[уходит]
Brooke Угадай, кто в холле, я скажу тебе. Клэр Янг и её маленькая шлюшка. Мы идём туда.
Peyton Хорошо. А если начнётся яростная танцевальная битва, я за тобой.
Brooke Отлично. Только не втыкай туда снова нож.
Brooke [to Peyton] Дрянь!
Peyton [to Brooke] Шлюха!
Brooke [to Haley] Лгунья!
Chris Keller [играя на гитаре, когда Брук проходит мимо его номер] Люк и Хейли ещё не вернулись, но ты можешь войти в логово дьявола, положить свои вещи, заняться с Крисом Келлером... что угодно.
Lucas 'Luke' Scott Сегодня ночью я сделал что-то, и теперь не могу это отменить.
Charlotte Я имею в виду, что ты тут делаешь без симпатичных парней и хороших вечеринок?
Brooke [с южным акцентом] Ну, у нас каждую ночь дуэль на банджо, а потом ещё обмен кузенами, и по пятницам мы все принимаем ванну вместе!
Брук Спасибо, что пришёл, Нейт.
Нэйтан Скотт Да плевать, у меня только что закончился алк.#голь.
Брук [к Рейчел] Голая на заднем сиденье — это так вчера, это два года назад.
Erica Marsh Смешно. Ты боишься того, что здесь, а я боюсь того, что там.
Брук Лукас был моей гангреной, ампутированной конечностью.
Peyton Ты не помогаешь мне переехать, потому что это вызывает плохие воспоминания или просто потому что ты ленивый куск# д#р#?
Dan Scott Как здорово? Ужин вместе... стейки на гриле... и ты мне не наваляешь...
Пейтон [на аукционе свиданий для благотворительности] Это весело. Кто следующий?
Хейли Джеймс [читает программу] О нет...
Другие участницы торгов [в унисон] Тим.
Nathan Scott Добрый вечер, офицер, не купите ли нам пива?
Nathan Scott Вечер, офицер, не купите нам пива?
Хейли Джеймс [после того, как Крис прошёл прослушивание в ТРИКе] Ух ты, у тебя действительно хорошо получается!
Крис Келлер Да, я знаю.
Брук [Рейчел] Кто-то вел себя как настоящая дива-шлюха.
Brooke Это как кастинг танцев для "Чёрт, Мюзикл."
[Брук подходит к Пейтон в школе через несколько дней после того, как Пейтон была подсыпана на вечеринке]
Brooke Ну как, ты была на каких-нибудь странных вечеринках в последнее время?
[Пейтон и Брук обе улыбаются]
Brooke Давай, я проведу тебя на историю.
Tim Smith [в видео для капсулы времени] Давайте посмотрим, что еще... эм... О да, есть эта новая девочка Анна, она мне нравится, но я все..."Девочка, потерпи, знаешь? Тиму рано или поздно это станет интересно."
Anna [заходя в комнату] Что он только что сказал?
Mouth Окей, я думаю, я понял.
Anna Этот странный Тим сказал, что я ему нравлюсь?
Mouth Эм, ну, вроде того.
Anna Окей, во-первых, противно.
Хейли Джеймс [Хейли и Лукаc входят в квартиру, пока Крис раздражает Брук] Привет, ребята... Что происходит?
Крис Келлер Она просто подкатывала ко мне...
[Брук закатывает глаза]
Brooke Только запах этого, как спортивные бюстгальтеры и безысходность.
Дэн Скотт [к Нейтану] Нельзя винить человека за то, что он пытается держаться.
[нэйтан смотрит на песок с пляжа, где он женился]
Brooke Настоящее лучше интернета, не так ли?
Mouth Интернет отстой!
Nathan [в видео для капсулы времени] Голосовое сообщение. Надеюсь, ты не сохранил эту чепуху.
Brooke [Брук повредила лодыжку и медик-студент осматривает её] Это realmente больно. Ты не мог бы, ну, дать мне что-нибудь от боли?
College Guy Я не должен, но... вот, держи.
[он даёт ей одну таблетку]
Brooke Только одну?
College Guy Ладно.
[он даёт ей ещё одну]
College Guy Теперь они действительно сильные, так что я полагаю, лучше принимать по полтос,
[Брук проглотила обе сразу]
Brooke Упс! Всё gone!
Peyton Почему бы тебе не пожить со мной?
Brooke Конечно, я возьму школьный телефон и позвоню родителям.
Peyton Почему бы тебе просто не воспользоваться своим мобильным?
Brooke Мои родители подключили меня к этому предоплаченному плану, и я не заплатила.
Chris Keller Давай. Либо он ревнует, либо ты, я и Брук устроим тройничок. В любом случае, для тебя это выигрышный вариант.
Brooke Ты... пьёшь?
Erica Marsh Да, теперь пью! Кроме того, ты же сказала, что мне стоит найти какие-то другие занятия!
Brooke Да, но я имела в виду что-то типа клуба поддержки. А не... клуба с пивными бонгами.
Dan Scott Тебе стоит подать заявление о работе... теперь, когда ты без работы.
