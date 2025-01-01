Haley James
Привет.
Nathan
Привет. Спасибо, что пришла.
Haley James
Да, спасибо, что позвонил. Что случилось?
Nathan
Твоя песня отличная, Хейли. Крис сыграл её для меня... эээ, это длинная история, но она действительно классная. Я просто хотел, чтобы ты это знала.
Haley James
О... окей.
Nathan
Моя мама ушла... навсегда. Кажется. О, и, похоже, мой папа теперь мэр, так что, да, сегодняшний день был просто ужасным.
Haley James
О, Натан. Мне так жаль.
Nathan
Ты знаешь, большую часть своей жизни я проходил бы через это один, но потом я встретил тебя. И я наконец-то нашёл кого-то, на кого мог полагаться. Так что, я позвонил тебе, потому что хотел узнать, всё ли это ещё там.
Haley James
Натан, ты всегда можешь мне звонить. Всегда и навсегда. Я хочу тебя кое-что спросить, эээ, в noche маскарадной вечеринки, мы... ты меня поцеловал?
Nathan
Конечно, я поцеловал.
Haley James
О, нет, не поцеловал. Тот поцелуй был не в половину так хорош, как этот. Я люблю тебя за то, что ты обманываешь меня. Спасибо за звонок.
Nathan
Хейли... останься со мной сегодня ночью.
Haley James
О, я надеялась, что ты это скажешь.