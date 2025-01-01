[Натан стоит перед домом Хейли и кидает камни в окно, Хейли подходит сзади]

Хейли Джеймс Пытаешься разбудить моих родителей? Это их комната...

Натан Скотт [подбегает к Хейли] Подожди, Хейли, мне нужно извиниться, ладно?

Хейли Джеймс Тебе стоит купить их оптом, если ты так часто собираешься извиняться.

Натан Скотт Слушай, ты просто... Я не знаю, как это все правильно сделать...? Я... я не такой как ты

Хейли Джеймс Что это значит?

Натан Скотт Ладно, я много накосячил, ладно... и находясь рядом с тобой, я просто не хочу больше быть тем парнем.

Хейли Джеймс Ну, кем ты хочешь быть, Натан?

Натан Скотт Я хочу стать кем-то, кто достаточно хорош, чтобы быть с тобой.

Хейли Джеймс Тебе следовало подумать об этом прошлой ночью... Знаешь, я продолжаю... продолжаю открываться, а ты всё портишь, и, возможно, это к лучшему, потому что на данный момент нет ничего, что ты мог бы сказать или сделать, что меня удивило бы!

[Натан перебивает её поцелуем]

Хейли Джеймс Кроме этого... Ты не должна была так делать, Натан...

Натан Скотт Но я хотел...

Хейли Джеймс Да...