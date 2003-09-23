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Холм одного дерева 2003 - 2012 1 сезон
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Сериалы
Холм одного дерева
Сезоны
Сезон 1
One Tree Hill
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 сентября 2003
Год выпуска
2003
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Актеры 1 сезона
Чад Майкл Мюррэй
Джеймс Лэфферти
Хилари Бертон
Бетани Джои Галеотти
Пол Йоханссон
София Буш
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Холм одного дерева»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
23 сентября 2003
Места, пугающие больше всего
The Places You Have Come to Fear the Most
Сезон 1
Серия 2
30 сентября 2003
Ты настоящий?
Are You True?
Сезон 1
Серия 3
7 октября 2003
Без ума от тебя
Crash Into You
Сезон 1
Серия 4
14 октября 2003
Всё, о чём ты не можешь забыть
All That You Can't Leave Behind
Сезон 1
Серия 5
21 октября 2003
Каждая ночь – новая история
Every Night is Another Story
Сезон 1
Серия 6
28 октября 2003
Жизнь в стеклянном доме
Life in a Glass House
Сезон 1
Серия 7
4 ноября 2003
В поисках чего-то большего
The Search for Something More
Сезон 1
Серия 8
11 ноября 2003
С распростёртыми объятиями
With Arms Outstretched
Сезон 1
Серия 9
18 ноября 2003
Ты должен побывать там, чтобы вернуться
You Gotta Go There to Come Back
Сезон 1
Серия 10
20 января 2004
Годы нашей жизни
The Living Years
Сезон 1
Серия 11
27 января 2004
Слова, которых надо избегать
Crash Course in Polite Conversations
Сезон 1
Серия 12
3 февраля 2004
Застигнутые врасплох
Hanging by a Moment
Сезон 1
Серия 13
10 февраля 2004
Я поверю
I Shall Believe
Сезон 1
Серия 14
17 февраля 2004
Внезапно всё изменилось
Suddenly Everything Has Changed
Сезон 1
Серия 15
24 февраля 2004
Слово – не воробей
The First Cut is the Deepest
Сезон 1
Серия 16
2 марта 2004
Дух в ночи
Spirit in the Night
Сезон 1
Серия 17
6 апреля 2004
Желая невозможного
To Wish Impossible Things
Сезон 1
Серия 18
13 апреля 2004
Ты уверен?
How Can You Be Sure?
Сезон 1
Серия 19
20 апреля 2004
Что есть и чего никогда не должно произойти
What Is and What Should Never Be
Сезон 1
Серия 20
27 апреля 2004
Прощальная песня
The Leaving Song
Сезон 1
Серия 21
4 мая 2004
Игры, которые играют нами
The Games That Play Us
Сезон 1
Серия 22
11 мая 2004
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