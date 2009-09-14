Холм одного дерева 2003 - 2012 7 сезон
One Tree Hill
12+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
14 сентября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
7.9
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Холм одного дерева»
4:30 утра (Очевидно, они путешествовали за границей)
4:30 AM (Apparently They Were Travelling Abroad)
Сезон 7
Серия 1
14 сентября 2009
Что ты согласен потерять?
What Are You Willing to Lose
Сезон 7
Серия 2
21 сентября 2009
Держи мою руку, пока я спускаюсь
Hold My Hand as I'm Lowered
Сезон 7
Серия 3
28 сентября 2009
Поверь мне, я лгу
Believe Me, I'm Lying
Сезон 7
Серия 4
5 октября 2009
Твоё лживое сердце
Your Cheatin' Heart
Сезон 7
Серия 5
12 октября 2009
Глубокий океан безбрежного моря
Deep Ocean Vast Sea
Сезон 7
Серия 6
19 октября 2009
Я, любовь и ты
I and Love and You
Сезон 7
Серия 7
26 октября 2009
Я только что умер в твоих объятиях
I Just Died in Your Arms Tonight
Сезон 7
Серия 8
2 ноября 2009
Теперь посмотри на солнце
Now You Lift Your Eyes to the Sun
Сезон 7
Серия 9
9 ноября 2009
Ты – беглец, а я сын своего отца
You Are a Runner and I Am My Father's Son
Сезон 7
Серия 10
16 ноября 2009
Ты знаешь, что я люблю тебя, ведь так?
You Know I Love You, Don't You
Сезон 7
Серия 11
30 ноября 2009
Некоторые дороги никуда не ведут
Some Roads Lead Nowhere
Сезон 7
Серия 12
7 декабря 2009
Недели тянутся как дни
Weeks Go by Like Days
Сезон 7
Серия 13
18 января 2010
Семейные дела
Family Affair
Сезон 7
Серия 14
25 января 2010
Не забывай меня
Don't You Forget About Me
Сезон 7
Серия 15
1 февраля 2010
Мое присутствие нежелательно, но у меня благие намерения
My Attendance is Bad But My Intentions Are Good
Сезон 7
Серия 16
8 февраля 2010
В начале всего
At the Bottom of Everything
Сезон 7
Серия 17
15 февраля 2010
Последний день нашего знакомства
The Last Day of Our Acquaintance
Сезон 7
Серия 18
22 февраля 2010
У каждой фотографии своя история
Every Picture Tells a Story
Сезон 7
Серия 19
26 апреля 2010
Учись проигрывать
Learning to Fall
Сезон 7
Серия 20
3 мая 2010
То, что в земле принадлежит тебе
What's in the Ground Belongs to You
Сезон 7
Серия 21
10 мая 2010
Почти все, что я хотел сказать, когда видел тебя последний раз
Almost Everything I Wish I'd Said the Last Time I Saw You
Сезон 7
Серия 22
17 мая 2010
