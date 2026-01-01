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Места и даты съемок сериала Холм одного дерева

Основные места съемок сериала Холм одного дерева

  • Уилмингтон, Северная Каролина, США
  • Средняя школа имени Юджина Эшли — 555 Халибертон Мемориал Парквэй, Уилмингтон, Северная Каролина, США
  • ТЦ Westfield Shoppingtown Independence — ул. Олеандер, 3500, Уилмингтон, Северная Каролина, США
  • Кладбище Белвью, Уилмингтон, Северная Каролина, США
  • Рыболовный пирс Джонни Мерсера — ул. E Salisbury, 23, Райтсвилл‑Бич, Северная Каролина, США
  • Съемочная площадка 8, студия EUE/Screen Gems — 1223 N 23rd Street, Уилмингтон, Северная Каролина, США

Где снимали известные сцены

Старшая школа «Три Хилл»
Старшая школа Эмсли А. Лейни — 2700 N College Road, Уилмингтон, штат Северная Каролина, США
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Студия
Студия EUE/Screen Gems — 1223 N 23rd Street, Уилмингтон, Северная Каролина, США
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Интерьер дома Брук
Павильон 7, студия EUE/Screen Gems — ул. Северная 23-я, д. 1223, Вилмингтон, Северная Каролина, США
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