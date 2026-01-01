Основные места съемок сериала Холм одного дерева
- Уилмингтон, Северная Каролина, США
- Средняя школа имени Юджина Эшли — 555 Халибертон Мемориал Парквэй, Уилмингтон, Северная Каролина, США
- ТЦ Westfield Shoppingtown Independence — ул. Олеандер, 3500, Уилмингтон, Северная Каролина, США
- Кладбище Белвью, Уилмингтон, Северная Каролина, США
- Рыболовный пирс Джонни Мерсера — ул. E Salisbury, 23, Райтсвилл‑Бич, Северная Каролина, США
- Съемочная площадка 8, студия EUE/Screen Gems — 1223 N 23rd Street, Уилмингтон, Северная Каролина, США