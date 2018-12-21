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Трое с небес: Истории Аркадии 2018 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трое с небес: Истории Аркадии
Киноафиша Сериалы Трое с небес: Истории Аркадии Сезоны Сезон 1

3Below: Tales of Arcadia 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трое с небес: Истории Аркадии»

В 1 сезоне мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» генерал Морандо разрушает процветающий дом семьи Таррон на планете Акиридион-5. Король и королева оказываются повержены, но душевные стержни еще могут вернуть их к жизни. Бежавшие с планеты принц Крел и принцесса-воительница Ажа пытаются найти на примитивной Земле инопланетный источник питания, чтобы космический корабль смог однажды восстановить их родителей, вместе с которым они вернутся на свою родную планету. Тем временем Морандо создает непобедимого робота Омена, который может устроить апокалипсис во всех мирах.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Трое с небес: Истории Аркадии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Терра инкогнито, часть 1 Terra Incognita Part One
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2018
Терра инкогнито, часть 2 Terra Incognita Part Two
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2018
Власть разума над материей Mind Over Matter
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2018
Жукомания Beetle Mania
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2018
Курс на столкновение Collision Course
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2018
Дежавю D'aja Vu
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2018
Делаем ноги Flying the Coop
Сезон 1 Серия 7
21 декабря 2018
На вечеринку без спроса Party Crashers
Сезон 1 Серия 8
21 декабря 2018
Несбыточная мечта Lightning in a Bottle
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2018
Аркадианская работа The Arcadian Job
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2018
По правде говоря Truth Be Told
Сезон 1 Серия 11
21 декабря 2018
Последняя ночь на Земле Last Night on Earth
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2018
Плохой знак Bad Omen
Сезон 1 Серия 13
21 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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