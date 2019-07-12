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Трое с небес: Истории Аркадии 2018 - 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Трое с небес: Истории Аркадии
Киноафиша Сериалы Трое с небес: Истории Аркадии Сезоны Сезон 2

3Below: Tales of Arcadia 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Трое с небес: Истории Аркадии»

Во 2 сезоне мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» Крел мастерит специальный прибор, который сможет создать червоточину и переместить пришельцев на Акиридион-5. На их родной планете тем временем восстает сопротивление, которое помогает Тарронам быть в курсе действий Морандо. Но злой генерал нацелен уничтожить и Землю — там у него оказывается союзник в виде сотрудника военных сил, капитана Кубриц. Ажа продолжает обучаться борьбе и встречаться со Стивом. На пути к своей цели пришельцам приходится обращаться за помощью к Тоби, Илаю и троллям, рассказав о себе правду.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Трое с небес: Истории Аркадии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День переезда Moving Day
Сезон 2 Серия 1
12 июля 2019
Лунная погоня Moonlight Run
Сезон 2 Серия 2
12 июля 2019
Лето, полное ссор Dogfight Days of Summer
Сезон 2 Серия 3
12 июля 2019
День матери Mother's Day
Сезон 2 Серия 4
12 июля 2019
Грязные деньги Ill Gotten Gains
Сезон 2 Серия 5
12 июля 2019
С Гвен из Горбона что-то не так There's Something About Gwen (of Gorbon)
Сезон 2 Серия 6
12 июля 2019
Ярость астероидов Asteroid Rage
Сезон 2 Серия 7
12 июля 2019
У Лууга выходной Luug's Day Out
Сезон 2 Серия 8
12 июля 2019
Падение дома Таррон The Fall of House Tarron
Сезон 2 Серия 9
12 июля 2019
Глубокий сон The Big Sleep
Сезон 2 Серия 10
12 июля 2019
Гонка на Тролльмаркет Race to Trollmarket
Сезон 2 Серия 11
12 июля 2019
Славный конец, часть 1 A Glorious End, Part One
Сезон 2 Серия 12
12 июля 2019
Славный конец, часть 2 A Glorious End, Part Two
Сезон 2 Серия 13
12 июля 2019
График выхода всех сериалов
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