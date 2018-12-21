В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» юные пришельцы идут в автошколу, но первая в их жизни поездка на машине оказывается тем еще форсажем, когда на них нападают охотники за головами, присланные генералом Морандо.