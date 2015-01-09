Джесси 2011 - 2015, 4 сезон

Jessie 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Джесси»

Но Африка так… But Africa Is So... Fari
Сезон 4 Серия 1
9 января 2015
Чистое бритье A Close Shave
Сезон 4 Серия 2
16 января 2015
Четверо брошенных детей Four Broke Kids
Сезон 4 Серия 3
6 февраля 2015
Моби и Скоби Moby & Scoby
Сезон 4 Серия 4
20 февраля 2015
Карате-пацан Karate Kid-tastrophe
Сезон 4 Серия 5
27 марта 2015
Изношенность Basket Case
Сезон 4 Серия 6
28 марта 2015
Захват наг Capture the Nag
Сезон 4 Серия 7
31 марта 2015
Чтоб украсть What a Steal
Сезон 4 Серия 8
17 апреля 2015
Шофер мисс Крэйзи Driving Miss Crazy
Сезон 4 Серия 9
24 апреля 2015
Пока, пока Берти Bye-Bye Bertie
Сезон 4 Серия 10
15 мая 2015
Россыпь в море (1) Rossed at Sea (1)
Сезон 4 Серия 11
5 июня 2015
Россыпь в море (2) Rossed at Sea (2)
Сезон 4 Серия 12
6 июня 2015
Россыпь в море (3) Rossed at Sea (3)
Сезон 4 Серия 13
7 июня 2015
Танец, танец, разрешение Dance, Dance, Resolution
Сезон 4 Серия 14
10 июля 2015
Кто-то должен заплатить Someone Has Tou-pay
Сезон 4 Серия 15
24 июля 2015
Воры личных данных Identity Thieves
Сезон 4 Серия 16
11 сентября 2015
Воры личных данных Katch Kipling
Сезон 4 Серия 17
18 сентября 2015
Привидение с самым большим The Ghostess with the Mostest
Сезон 4 Серия 18
2 октября 2015
Страх в наших звездах The Fear in Our Stars
Сезон 4 Серия 19
9 октября 2015
Страх в наших звездах Jessie Goes to Hollywood
Сезон 4 Серия 20
16 октября 2015
