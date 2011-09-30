Джесси 2011 - 2015 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Джесси
Сезоны
Сезон 1
Jessie
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 сентября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
26
Продолжительность сезона
12 часов 8 минут
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Джесси»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Няня в Нью-Йорке
New York, New Nanny
Сезон 1
Серия 1
30 сентября 2011
Талантливый мистер Киплинг
The Talented Mr. Kipling
Сезон 1
Серия 2
7 октября 2011
Использовать карму
Used Karma
Сезон 1
Серия 3
14 октября 2011
Вечеринка у зомби
Zombie Tea Party 5
Сезон 1
Серия 4
21 октября 2011
Один день чудес
One Day Wonders
Сезон 1
Серия 5
28 октября 2011
Старый новый друг
Zuri's New Old Friend
Сезон 1
Серия 6
4 ноября 2011
Жуткая Конни находит призвание
Creepy Connie Comes a Callin
Сезон 1
Серия 7
18 ноября 2011
Рождественская история
Christmas Story
Сезон 1
Серия 8
9 декабря 2011
Звёздные войны
Star Wars
Сезон 1
Серия 9
6 января 2012
Кто круче пятиклассника?
Are You Cooler Than a Fifth Grader?
Сезон 1
Серия 10
20 января 2012
Купить билет на поезд
Take the A-Train... I Think?
Сезон 1
Серия 11
27 января 2012
История о старухе
Romancing the Crone
Сезон 1
Серия 12
10 февраля 2012
Принцесса на горошине
The Princess and the Pea Brain
Сезон 1
Серия 13
24 февраля 2012
Паутина лжи
World Wide Web of Lies
Сезон 1
Серия 14
9 марта 2012
Маленький сплетник
The Kid Whisperer
Сезон 1
Серия 15
30 марта 2012
Щекотливая ситуация
Glue Dunnit: A Sticky Situation
Сезон 1
Серия 16
13 апреля 2012
Плохие парни
Badfellas
Сезон 1
Серия 17
27 апреля 2012
Красавица и чудовища
Beauty & the Beasts
Сезон 1
Серия 18
4 мая 2012
Зло приходит дважды
Evil Times Two
Сезон 1
Серия 19
11 мая 2012
Буря в стакане воды
Tempest in a Teacup
Сезон 1
Серия 20
8 июня 2012
Дом для куклы
A Doll's Outhouse
Сезон 1
Серия 21
22 июня 2012
Мы приземлились!
We Are So Grounded
Сезон 1
Серия 22
13 июля 2012
Жуткая Кони возвращается
Creepy Connie's Curtain Call
Сезон 1
Серия 23
26 июля 2012
Звонящие коровы и страшные стены
Cattle Calls & Scary Walls
Сезон 1
Серия 24
10 августа 2012
День заботы
Gotcha Day
Сезон 1
Серия 25
24 августа 2012
Тайная жизнь мистера Киплинга
The Secret Life of Mr. Kipling
Сезон 1
Серия 26
7 сентября 2012
