О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Джесси
Сезоны
Джесси, список сезонов
Jessie
6+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
28 минут
Телеканал
Disney Channel
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.2
IMDb
Список сезонов сериала «Джесси»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
30 сентября 2011 - 7 сентября 2012
Сезон 2 / Season 2
27 эпизодов
5 октября 2012 - 13 сентября 2013
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
5 октября 2013 - 28 ноября 2014
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов
9 января 2015 - 16 октября 2015
