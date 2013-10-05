Будет ли 9 сезон «Скорой помощи» и когда его ждать: история Кости Кулыгина еще не закончена

Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака

«Вместе до конца»: проанализировала всех героев «Очень странных дел» и выбрала идеального кандидата для главной смерти финала

«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам

Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»

Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик