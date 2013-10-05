Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Джесси 2011 - 2015 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Джесси
Киноафиша Сериалы Джесси Сезоны Сезон 3

Jessie 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 26
Продолжительность сезона 12 часов 8 минут

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Джесси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Лентяи и привидения Ghost Bummers
Сезон 3 Серия 1
5 октября 2013
Пойман с фиолетовыми руками Caught Purple Handed
Сезон 3 Серия 2
11 октября 2013
Недоучили и перестарались Understudied & Overdone
Сезон 3 Серия 3
18 октября 2013
Примат, скряга и свидание вслепую The Blind Date, The Cheapskate, & The Primate
Сезон 3 Серия 4
1 ноября 2013
Президент ящериц Lizard Scales and Wrestling Tales
Сезон 3 Серия 5
15 ноября 2013
Настоящие Россы The Rosses Get Real
Сезон 3 Серия 6
22 ноября 2013
Держись, Джесси! Рождество в Нью-Йорке Good Luck Jessie NYC Christmas
Сезон 3 Серия 7
29 ноября 2013
Танцевальный марафон Krumping and Crushing
Сезон 3 Серия 8
10 января 2014
Вверх и вниз Hoedown Showdown
Сезон 3 Серия 9
21 февраля 2014
Еда атакует Snack Attack
Сезон 3 Серия 10
7 марта 2014
Жуткая Конни наносит ответный удар Creepy Connie 3: The Creepening
Сезон 3 Серия 11
11 апреля 2014
Заклятые друзья Acting with the Frenemy
Сезон 3 Серия 12
27 апреля 2014
От Белого дома до нашего дома From the White House to Our House
Сезон 3 Серия 13
16 мая 2014
Не захотела помочь Help Not Wanted
Сезон 3 Серия 14
13 июня 2014
Где же Зури? Where's Zuri?
Сезон 3 Серия 15
20 июня 2014
Утренняя гонка Morning Rush
Сезон 3 Серия 16
27 июня 2014
Свет, камера, мотор! Lights, Camera, Distraction!
Сезон 3 Серия 17
11 июля 2014
Потерянные в космосе Spaced Out
Сезон 3 Серия 18
25 июля 2014
История с уткой The Talltale Duck
Сезон 3 Серия 19
8 августа 2014
Кофейный разговор Coffee Talk
Сезон 3 Серия 20
22 августа 2014
Искры над Нью-Йорком Between the Swoon and New York City
Сезон 3 Серия 21
19 сентября 2014
Нет денег, нет проблем No Money, Mo' Problems
Сезон 3 Серия 22
26 сентября 2014
Сбежавшая невеста Франкенштейна The Runaway Bride of Frankenstein
Сезон 3 Серия 23
2 октября 2014
Там идет невеста There Goes the Bride
Сезон 3 Серия 24
10 октября 2014
Путь к богатству Ride to Riches
Сезон 3 Серия 25
21 ноября 2014
Алоха-выходные Джесси с Паркер и Джое Jessie's Aloha-Holidays with Parker and Joey
Сезон 3 Серия 26
28 ноября 2014
График выхода всех сериалов
Будет ли 9 сезон «Скорой помощи» и когда его ждать: история Кости Кулыгина еще не закончена
Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака
«Вместе до конца»: проанализировала всех героев «Очень странных дел» и выбрала идеального кандидата для главной смерти финала
«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона
Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик
Муж высмеивал, а теперь боготворит: Пышка из «Ералаша» выросла в роковую женщину
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше