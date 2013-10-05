Меню
Джесси 2011 - 2015 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Jessie
6+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
5 октября 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
26
Продолжительность сезона
12 часов 8 минут
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Джесси»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Лентяи и привидения
Ghost Bummers
Сезон 3
Серия 1
5 октября 2013
Пойман с фиолетовыми руками
Caught Purple Handed
Сезон 3
Серия 2
11 октября 2013
Недоучили и перестарались
Understudied & Overdone
Сезон 3
Серия 3
18 октября 2013
Примат, скряга и свидание вслепую
The Blind Date, The Cheapskate, & The Primate
Сезон 3
Серия 4
1 ноября 2013
Президент ящериц
Lizard Scales and Wrestling Tales
Сезон 3
Серия 5
15 ноября 2013
Настоящие Россы
The Rosses Get Real
Сезон 3
Серия 6
22 ноября 2013
Держись, Джесси! Рождество в Нью-Йорке
Good Luck Jessie NYC Christmas
Сезон 3
Серия 7
29 ноября 2013
Танцевальный марафон
Krumping and Crushing
Сезон 3
Серия 8
10 января 2014
Вверх и вниз
Hoedown Showdown
Сезон 3
Серия 9
21 февраля 2014
Еда атакует
Snack Attack
Сезон 3
Серия 10
7 марта 2014
Жуткая Конни наносит ответный удар
Creepy Connie 3: The Creepening
Сезон 3
Серия 11
11 апреля 2014
Заклятые друзья
Acting with the Frenemy
Сезон 3
Серия 12
27 апреля 2014
От Белого дома до нашего дома
From the White House to Our House
Сезон 3
Серия 13
16 мая 2014
Не захотела помочь
Help Not Wanted
Сезон 3
Серия 14
13 июня 2014
Где же Зури?
Where's Zuri?
Сезон 3
Серия 15
20 июня 2014
Утренняя гонка
Morning Rush
Сезон 3
Серия 16
27 июня 2014
Свет, камера, мотор!
Lights, Camera, Distraction!
Сезон 3
Серия 17
11 июля 2014
Потерянные в космосе
Spaced Out
Сезон 3
Серия 18
25 июля 2014
История с уткой
The Talltale Duck
Сезон 3
Серия 19
8 августа 2014
Кофейный разговор
Coffee Talk
Сезон 3
Серия 20
22 августа 2014
Искры над Нью-Йорком
Between the Swoon and New York City
Сезон 3
Серия 21
19 сентября 2014
Нет денег, нет проблем
No Money, Mo' Problems
Сезон 3
Серия 22
26 сентября 2014
Сбежавшая невеста Франкенштейна
The Runaway Bride of Frankenstein
Сезон 3
Серия 23
2 октября 2014
Там идет невеста
There Goes the Bride
Сезон 3
Серия 24
10 октября 2014
Путь к богатству
Ride to Riches
Сезон 3
Серия 25
21 ноября 2014
Алоха-выходные Джесси с Паркер и Джое
Jessie's Aloha-Holidays with Parker and Joey
Сезон 3
Серия 26
28 ноября 2014
