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Джесси 2011 - 2015 2 сезон
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Сериалы
Джесси
Сезоны
Сезон 2
Jessie
6+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 октября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
27
Продолжительность сезона
12 часов 36 минут
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Джесси»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Плач
The Whining
Сезон 2
Серия 1
5 октября 2012
Зеленоглазый монстр
Green-Eyed Monsters
Сезон 2
Серия 2
26 октября 2012
Как завести новых друзей
Make New Friends But Hide the Old
Сезон 2
Серия 3
2 ноября 2012
101 ящерица
101 Lizards
Сезон 2
Серия 4
9 ноября 2012
Невероятная мода
Trashin' Fashion
Сезон 2
Серия 5
30 ноября 2012
Няня в Майами
Austin & Jessie & Ally All Star New Year
Сезон 2
Серия 6
7 декабря 2012
Джесси в беде
The Trouble with Jessie
Сезон 2
Серия 7
11 января 2013
Скажи «да» грязному платью!
Say Yes to the Messy Dress
Сезон 2
Серия 8
18 января 2013
Любимчик учителя
Teacher's Pest
Сезон 2
Серия 9
1 февраля 2013
Большая перемена
Jessie's Big Break
Сезон 2
Серия 10
15 февраля 2013
Боль в заднем окне
Pain in the Rear Window
Сезон 2
Серия 11
1 марта 2013
Похититель игрушек
Toy Con
Сезон 2
Серия 12
8 марта 2013
Быть или не быть
To Be Me or Not to Be Me
Сезон 2
Серия 13
5 апреля 2013
Почему дураки влюбляются?
Why Do Foils Fall in Love?
Сезон 2
Серия 14
19 апреля 2013
Успеть за 24 часа
Kids Don't Wanna Be Shunned
Сезон 2
Серия 15
26 апреля 2013
Все рыцарские фильмы
All the Knight Moves
Сезон 2
Серия 16
3 мая 2013
Нам не нужны никакие значки!
We Don't Need No Stinkin' Badges
Сезон 2
Серия 17
7 июня 2013
В поисках кролика
Somebunny's in Trouble
Сезон 2
Серия 18
21 июня 2013
Сумасшедшая любовь
Punch Dumped Love
Сезон 2
Серия 19
28 июня 2013
Последний день коалы
Quitting Cold Koala
Сезон 2
Серия 20
5 июля 2013
Комната паники, или День взаперти
Panic Attack Room
Сезон 2
Серия 21
5 июля 2013
Мама на терассе
Throw Momma from the Terrace
Сезон 2
Серия 22
12 июля 2013
Джессинатор: Судный день
The Jessie-nator: Grudgement Day
Сезон 2
Серия 23
26 июля 2013
Дневники журналистки
Diary of a Mad Newswoman
Сезон 2
Серия 24
9 августа 2013
Разбитое сердце
Break-Up and Shape-Up
Сезон 2
Серия 25
23 августа 2013
Бросок Джесси, или День на военной базе
G.I. Jessie (1)
Сезон 2
Серия 26
13 сентября 2013
Бросок Джесси, или День на военной базе (1)
G.I. Jessie (2)
Сезон 2
Серия 27
13 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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