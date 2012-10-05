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Джесси 2011 - 2015 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Джесси
Киноафиша Сериалы Джесси Сезоны Сезон 2
Jessie 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 27
Продолжительность сезона 12 часов 36 минут

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Джесси»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Плач The Whining
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2012
Зеленоглазый монстр Green-Eyed Monsters
Сезон 2 Серия 2
26 октября 2012
Как завести новых друзей Make New Friends But Hide the Old
Сезон 2 Серия 3
2 ноября 2012
101 ящерица 101 Lizards
Сезон 2 Серия 4
9 ноября 2012
Невероятная мода Trashin' Fashion
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2012
Няня в Майами Austin & Jessie & Ally All Star New Year
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2012
Джесси в беде The Trouble with Jessie
Сезон 2 Серия 7
11 января 2013
Скажи «да» грязному платью! Say Yes to the Messy Dress
Сезон 2 Серия 8
18 января 2013
Любимчик учителя Teacher's Pest
Сезон 2 Серия 9
1 февраля 2013
Большая перемена Jessie's Big Break
Сезон 2 Серия 10
15 февраля 2013
Боль в заднем окне Pain in the Rear Window
Сезон 2 Серия 11
1 марта 2013
Похититель игрушек Toy Con
Сезон 2 Серия 12
8 марта 2013
Быть или не быть To Be Me or Not to Be Me
Сезон 2 Серия 13
5 апреля 2013
Почему дураки влюбляются? Why Do Foils Fall in Love?
Сезон 2 Серия 14
19 апреля 2013
Успеть за 24 часа Kids Don't Wanna Be Shunned
Сезон 2 Серия 15
26 апреля 2013
Все рыцарские фильмы All the Knight Moves
Сезон 2 Серия 16
3 мая 2013
Нам не нужны никакие значки! We Don't Need No Stinkin' Badges
Сезон 2 Серия 17
7 июня 2013
В поисках кролика Somebunny's in Trouble
Сезон 2 Серия 18
21 июня 2013
Сумасшедшая любовь Punch Dumped Love
Сезон 2 Серия 19
28 июня 2013
Последний день коалы Quitting Cold Koala
Сезон 2 Серия 20
5 июля 2013
Комната паники, или День взаперти Panic Attack Room
Сезон 2 Серия 21
5 июля 2013
Мама на терассе Throw Momma from the Terrace
Сезон 2 Серия 22
12 июля 2013
Джессинатор: Судный день The Jessie-nator: Grudgement Day
Сезон 2 Серия 23
26 июля 2013
Дневники журналистки Diary of a Mad Newswoman
Сезон 2 Серия 24
9 августа 2013
Разбитое сердце Break-Up and Shape-Up
Сезон 2 Серия 25
23 августа 2013
Бросок Джесси, или День на военной базе G.I. Jessie (1)
Сезон 2 Серия 26
13 сентября 2013
Бросок Джесси, или День на военной базе (1) G.I. Jessie (2)
Сезон 2 Серия 27
13 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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