Заключенный 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заключенный
The Prisoner 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 20 голосов
6.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Заключенный»

Прибытие Arrival
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2009
Гармония Harmony
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2009
Наковальня Anvil
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2009
Дорогая Darling
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2009
Шизоид Schizoid
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2009
Шах и мат Checkmate
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2009
