Основные места съемок сериала Заключенный
- Свакопмунд, регион Эронго, Намибия
- Пустыня Намиб, Намибия
- Торговый центр Alfred Mall, Виктория и Альфред Уотерфронт, Кейптаун, провинция Западный Кейп, ЮАР
- Международный конференц-центр Кейптауна, провинция Западный Кейп, ЮАР
- Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
- Гугенотский тоннель, горы Ду-Тойтсклуф, провинция Западный Кейп, ЮАР
- Курорт Монвабиси-Бич, Кхайелитша, Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
- Студии Уотерфронт, Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
- Вустер, Западный Кейп, ЮАР