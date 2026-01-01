Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Заключенный Места съёмок

Места и даты съемок сериала Заключенный

Основные места съемок сериала Заключенный

  • Свакопмунд, регион Эронго, Намибия
  • Пустыня Намиб, Намибия
  • Торговый центр Alfred Mall, Виктория и Альфред Уотерфронт, Кейптаун, провинция Западный Кейп, ЮАР
  • Международный конференц-центр Кейптауна, провинция Западный Кейп, ЮАР
  • Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
  • Гугенотский тоннель, горы Ду-Тойтсклуф, провинция Западный Кейп, ЮАР
  • Курорт Монвабиси-Бич, Кхайелитша, Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
  • Студии Уотерфронт, Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
  • Вустер, Западный Кейп, ЮАР

Где снимали известные сцены

клубные сцены
Театр «Бижу», Кейптаун, Западный Кейп, ЮАР
