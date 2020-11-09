Меню
Шуша 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шуша
Shusha 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шуша»

В 1-м сезоне сериала «Шуша» Александра Ладынина работает экспертом-криминалистом в полиции. Ей уже под 40 лет, однако на личном фронте у нее все гладко: мужчины нет и не предвидится. Саша увлечена совсем другими делами вместо попыток построить отношения. Она общается с чрезвычайно умной матерью-математиком, следит за тринадцатилетним братишкой по кличке Кабачок, а все свободное время и силы посвящает своей обожаемой работе. Но весь этот тщательно выстроенный мирок рушится под напором страстного чувства, когда Саша вновь встречает друга детства – обаятельного Илью Власова, который теперь становится ее начальником.

Список серий 1-го сезона сериала «Шуша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
9 ноября 2020
9 ноября 2020
Серия 2
9 ноября 2020
9 ноября 2020
Серия 3
9 ноября 2020
9 ноября 2020
Серия 4
10 ноября 2020
10 ноября 2020
Серия 5
10 ноября 2020
10 ноября 2020
Серия 6
10 ноября 2020
10 ноября 2020
Серия 7
12 ноября 2020
12 ноября 2020
Серия 8
12 ноября 2020
12 ноября 2020
Серия 9
16 ноября 2020
16 ноября 2020
Серия 10
16 ноября 2020
16 ноября 2020
Серия 11
16 ноября 2020
16 ноября 2020
Серия 12
18 ноября 2020
18 ноября 2020
Серия 13
18 ноября 2020
18 ноября 2020
Серия 14
18 ноября 2020
18 ноября 2020
Серия 15
19 ноября 2020
19 ноября 2020
Серия 16
19 ноября 2020
19 ноября 2020
