В 1-м сезоне сериала «Шуша» Александра Ладынина работает экспертом-криминалистом в полиции. Ей уже под 40 лет, однако на личном фронте у нее все гладко: мужчины нет и не предвидится. Саша увлечена совсем другими делами вместо попыток построить отношения. Она общается с чрезвычайно умной матерью-математиком, следит за тринадцатилетним братишкой по кличке Кабачок, а все свободное время и силы посвящает своей обожаемой работе. Но весь этот тщательно выстроенный мирок рушится под напором страстного чувства, когда Саша вновь встречает друга детства – обаятельного Илью Власова, который теперь становится ее начальником.