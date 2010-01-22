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Киноафиша Сериалы Каприка

Каприка (2009 - 2011)

Caprica 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 12 часов 54 минуты

О чем сериал

12 колоний Кобола. Планета Каприка. 58 лет до разрушения. Религиозный фанатизм снова свёл судьбы семей Адама и Грейстоун. Обобщённые горем потери своих дочерей, видный правозащитник Джозеф Адама и богатый технолог Дэниеэл Грейстоун, понимают, что едва находят в себе силы жить. В отчаянии, Дэниэл отдаёт все силы на благо его развитой промышленной компании для достижении одной цели: вернуть свою дочку, а заодно и дочь Джозефа, к жизни. После экспериментов, давших потрясающие прорывы в робототехнике, и сомнительного поворота в поведении искусственного интеллекта, Джозеф становится неистовым противником пути, избранного Дэниэлом.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Реми Обушон
Рональд Д. Мур
Рональд Д. Мур
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Полли Уокер
Полли Уокер Sister Clarice Willow
Эрик Штольц Daniel Graystone
Алессандра Торесон
Алессандра Торесон Zoe Graystone
Паула Малкомсон
Паула Малкомсон Amanda Graystone
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Сезоны
Каприка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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