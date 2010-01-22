12 колоний Кобола. Планета Каприка. 58 лет до разрушения. Религиозный фанатизм снова свёл судьбы семей Адама и Грейстоун. Обобщённые горем потери своих дочерей, видный правозащитник Джозеф Адама и богатый технолог Дэниеэл Грейстоун, понимают, что едва находят в себе силы жить. В отчаянии, Дэниэл отдаёт все силы на благо его развитой промышленной компании для достижении одной цели: вернуть свою дочку, а заодно и дочь Джозефа, к жизни. После экспериментов, давших потрясающие прорывы в робототехнике, и сомнительного поворота в поведении искусственного интеллекта, Джозеф становится неистовым противником пути, избранного Дэниэлом.