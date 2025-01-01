Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Каприка
Сезоны
Каприка, список сезонов
Caprica
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Syfy
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Каприка»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
22 января 2010 - 4 января 2011
