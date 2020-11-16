Во 2 сезоне 4 серии сериала «Боб любит Абишолу» главные герои пытаются провести совместный отпуск, стремясь улучшить здоровье Боба. Кристина получает руководящую позицию, о которой давно мечтала, а Глория берет на себя заботу о Дотти.
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