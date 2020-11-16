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Киноафиша Сериалы Боб любит Абишолу Сезоны Сезон 2 Серия 2

Боб любит Абишолу 2019 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Боб любит Абишолу»
Сезон 2 / Серия 1 16 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 2 23 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 3 30 ноября 2020
Сезон 2 / Серия 4 7 декабря 2020
Сезон 2 / Серия 5 14 декабря 2020
Сезон 2 / Серия 6 4 января 2021
Сезон 2 / Серия 7 18 января 2021
Сезон 2 / Серия 8 25 января 2021
Сезон 2 / Серия 9 8 февраля 2021
Сезон 2 / Серия 10 22 февраля 2021
Сезон 2 / Серия 11 8 марта 2021
Сезон 2 / Серия 12 15 марта 2021
Сезон 2 / Серия 13 12 апреля 2021
Сезон 2 / Серия 14 19 апреля 2021
Сезон 2 / Серия 15 26 апреля 2021
Сезон 2 / Серия 16 3 мая 2021
Сезон 2 / Серия 17 10 мая 2021
Сезон 2 / Серия 18 17 мая 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Боб любит Абишолу» Кеми надеется на поддержку Абишолы после серьезной ссоры со своей второй половинкой. В итоге помолвка между героями сорвана, зато нервы других в безопасности. Дуглас устраивается на новую работу.

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